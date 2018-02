Elena Nevado decreta la suspensión inmediata de los trabajos de la mina en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha decretado una providencia en la que ordena, como medida cautelar, la inmediata suspensión, paralización y precinto sobre los trabajos que se están realizando en el entorno de la mina de Valdeflórez.



En base a la ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX), la providencia de este viernes resuelve incoar un procedimiento para la restauración del orden urbanístico, que se ha "vulnerado" al haberse ejecutado obras "sin los correspondientes actos legitimadores", según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.



El Consistorio "emplazará a los promotores de la actuación para que, en el plazo de dos meses, procedan a la legalización de tales obras".



En el caso de que las obras no fueran legalizables o no se solicitara su legación en plazo, "se ordenará la restauración del orden vulnerado, sin más trámite".



Para garantizar la eficacia de la resolución, se han dictado las medidas cautelares ya mencionadas, además del "depósito de la maquinaria y materiales de construcción empleados en su ejecución bajo custodia municipal".



Si no fuera posible el depósito, "se procederá a su precinto", según el Ayuntamiento.



Este procedimiento se realiza en base a los informes técnicos en los que se señala que "las actuaciones no se ajustan a las condiciones establecidas en la licencia de obra menor", ni en el permiso de investigación otorgado por la Dirección General de Medio Ambiente y la de Energía, Industria y Minas de la Junta de Extremadura.



El portavoz municipal, Rafael Mateos, ya había anunciado esta mañana que los servicios de urbanismo emitirían en "las próximas horas" los preceptivos informes relativos a las visitas realizadas a la mina.



En referencia a si las catas y sondeos que realiza la empresa eran conformes a las licencias otorgadas, después de diversas denuncias ciudadanas registradas al respecto.

Prohibido tirar árboles

También se indica en la providencia que en las condiciones establecidas en el Plan General Municipal (PGM) respecto a las clases de suelo en las que se desarrollan los trabajos, se "prohíbe expresamente la tala de formaciones arbóreas y arbustivas de interés natural, tanto en suelo de protección Masas Forestales, como en el de protección de Montaña".



Asimismo, el régimen general del suelo no urbanizable dispuesto por el PGM "prohíbe expresamente la apertura de nuevos caminos y en particular en el suelo con protección Montaña".



El Consistorio han subrayado que hay dos permisos autorizados a Valoriza Minería SLU en el paraje Mina San José-Valdeflórez.



Uno para la ejecución de sondeos de investigación minera, sujeto a la autorización de Minas de 13 de octubre de 2016, y Medio Ambiente de 1 de octubre de 2016.



Con fecha 10 de noviembre de 2017 se dicta una resolución de cambio de titularidad de este permiso, a nombre de Tecnología Extremeña de Litio, filial creada por las empresas promotoras (Valoriza y Plymouth Minerals).



El segundo permiso, 779/2017, era para la ejecución de 35 sondeos de investigación minera, sujeto a las condiciones establecidas en la resolución de 13 de octubre de 2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y el informe favorable de la Medio Ambiente de la Junta de Extremadura de 1 de agosto de 2016.



En la providencia se concede a los responsables de esta actuación un plazo de quince días, a partir de la notificación de este decreto de incoación, para formular alegaciones y aportar cuantos documentos o justificaciones estime procedentes en defensa de sus derechos y, en su caso, "proponer prueba concretando los medios de que pretende valerse".