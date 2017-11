“Europa es el mayor caso de éxito de organización supranacional en la Historia”

Rosa María Balas Torres tiene experiencia en el extranjero. Licenciada en Derecho, Máster en Derecho de la Unión Europea, postgrado en Comercio Exterior y en Marketing Management, ha desempeñado el cargo de delegada comercial de la Junta en Bruselas y de investigadora en asuntos europeos en la Oficina de la Junta de Extremadura en la capital europea.

Asimismo ha trabajado como asesora de promoción internacional de Extremadura Avante y asesora de internacionalización de la Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura entre los años 2007-2011. Últimamente ha desempeñado el cargo de asesora de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europea

Ahora como directora general de Acción Exterior, Balas tiene a través de esa dirección general las competencias de relaciones con la Unión Europea, se coordina con la oficina de la Junta en Bruselas, su departamento representa allí a Extremadura, participa en el comité de las regiones, en diversos comités con participación regional, y sobre todo “hacemos seguimiento de las políticas europeas de mayor interés para la región, y llevamos nuestras políticas y pretensiones.

También es competente en la cooperación transfronteriza, que es parte de la cooperación territorial.

-Pero no solo acción exterior en Europa

También las relaciones con Iberoamérica a través de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, ya fusionada. Tenemos una relación estrecha con la Secretaría General Iberoamericana, ya que allí no hay algo similar a la Unión Europea, una relación muy estrecha con Rebeca Greenspan, la secretaria general.

Y un tercer pilar de nuestra actividad son las comunidades en el exterior y su retorno, desde la diáspora más clasica que son los emigrantes con 110 casas y federaciones, hasta mantener contacto con la nueva diáspora reciente, que se ha ido por movilidad laboral deseada o no.

-¿Qué se hace con los jóvenes que se han ido recientemente?

Tenemos en marcha una estrategia del retorno del talento, que la presentaremos en breve, para tenerlos conectados con Extremadura; no existía ese mecanismo para la gente que no está en casas y federaciones, las personas ya no nos agrupamos por identidades sino por preferencias y gustos. Estamos creando nuevas herramientas digitales para que por ejemplo un extremeño de Canadá o Tokio esté conectado con un centro de investigación en la región.

-¿Acción Exterior es para defender principalmente los intereses económicos de la región?

-No solo, tenemos una acción exterior coordinada en la Junta para elegir países prioritarios conjuntamente. Las acciones, los sectores preferentes en lo institucional, económico, cultural. La parte económica la lleva Extremadura Avante, la internacionalización de las empresas. Lo que hacemos por ejemplo es que si hay una misión a Costa Rica se aprovecha para llevar lo económico, institucional, y académico-cultural con la UEx, aprovechando recursos. Una misión es más potente si integramos todo.

-Toda esa actividad supongo que coordinada con el Gobierno central

Tiene que estar coordinada con esa acción del Gobierno que las comunidades lo que hacemos es potenciarla, pero lo que ocurre es que cada una tenemos nuestros países y áreas de acción prioritarias. Cuando vamos a un país lo comunicamos al Gobierno y al embajador, con el que nos coordinamos, nos reunimos con el embajador de España en ese país, se contacta con el embajador de la Unión Europea, se explican los asuntos que nos interesan…

-¿Qué frutos hay en las relaciones con Europa y qué se hará próximamente, teniendo un departamento exterior?

Tenemos una oficina en Bruselas hace 25 años que ha conseguido que el sentimiento europeo en Extremadura sea mucho mayor, ella defiende nuestros intereses por medios de técnicos en varios ámbitos. Con ello orientamos nuestras políticas, asistimos a los foros, al lanzamiento de medidas, a los debate en el Parlamento Europeo… Permite estar siempre presente en los debates y prioridades de la Unión, y por ejemplo si se lanza una nueva convocatoria del Horizonte 2020, vamos allí y conocemos de primera mano los detalles. Pero sobre todo permite hacer redes de personas allí, de personas de la UE, y de otras oficinas nacionales y regionales. Economía, agricultura, medio ambiente, cultura… ámbitos que nos interesan mucho. Además para aprovechar las políticas europeas necesitas socios regionales de otros países.

-Están satisfechos por lo que veo

Tenemos que estar muy orgullosos de lo que hacemos en el exterior, si exportamos es porque gustan nuestros productos. Salir fuera no es por la crisis exclusivamente, hay que tener ese sentimiento de orgullo, estar satisfechos del trabajo de jóvenes cooperantes en Kenia, en países de Iberoamérica y África, jóvenes formados y preparados, gente trabajando en organizaciones multilaterales; artistas en Sidney, Viena, la Orquesta de Nueva York, que simplemente han decidido hacer su carrera profesional en el exterior.

Y conectamos con nuestro talento exterior no solo elitista, sino con todos porque todo el mundo tiene algún talento. Y tampoco tienen por qué ser jóvenes.

Nuestro trabajo es intentar que quien quiera volver pueda hacerlo, y hacer a la inversa que quien decida salir lo haga en las mejores condiciones.

-Usted da mucha importancia a la cooperación transfronteriza

Es un elemento más de la cooperación territorial europea, se creó el programa Interreg que a su vez tiene un subprograma para regiones limítrofes, y nosotros tenemos la Euroace con Alentejo y Centro de Portugal. Los fronterizos son territorios que normalmente tienen menos población, pero si borramos la raya del mapa en Euroace hay 3,3 millones de personas, eso ya es otra cosa. En Europa hay 40 fronteras terrestres internas y las regiones fronterizas son el 30% de la población, y sin embargo las menos desarrolladas respecto a la media de forma general.

La colaboración transfronteriza permite introducir temas como la cooperación al desarrollo; portugueses y españoles hemos pasado de buscar socios en otros países a colaborar y hacerlo entre nosotros; es uno de los grandes éxitos de esa política, cómo durante siglos hemos tenido los dos como aliados geoestratégicos otros países, y ahora cooperamos entre nosotros no solo para beneficios en nuestros territorios sino en otros lugares del mundo.

Pero sigue habiendo barreras legales y administrativas que no se arreglan con dinero, por ejemplo que Alqueva no tenga una única legislación en materia de navegación va más allá de las competencias de nuestras regiones, o la rapidez en ayudarnos en caso de incendios forestales, que hay que pedir el permiso a Madrid, Madrid a Lisboa, se pongan de acuerdo y nos autoricen luego a las regiones.

-Sin embargo la Europa institucional sigue siendo algo lejano, se les ve como una legión de burócratas que cuesta mucho dinero y de utilidad dudosa… Un problema más que una solución

Es paradójico que Europa resulte tan lejana cuando está tan presente en nuestra vida diaria. Parte importante de la política regional y local se basa en legislación europea. El Estado del Bienestar es fruto de la Unión Europea, en Extremadura hay un antes y un después en ese punto. Algo tan sencillo como pasar a Portugal a los jóvenes les parece normal, pero antes necesitábamos pasaporte o DNI, no había libre circulación de personas, trabajadores, mercancías, servicios… Europa está en la seguridad alimentaria, con unas normas de calidad las más altas del mundo, o de los juguetes.

Podemos fabricar en Extremadura bombillas que se pueden vender en toda Europa, antes cada normativa estatal era distinta y no lo podían hacer, igual digo con los tomates o los drones. La movilidad estudiantil y académica, el reconocimiento de los títulos universitarios y profesionales.

Ni que decir lo que supone Europa en la agricultura y su modernización.

Bruselas está muy lejos pero Europa se hace desde aquí, desde los ayuntamientos, regiones y comarcas, el ciudadano día a día, de ahí el empeño de ‘reconectar’ una Europa que por la crisis y el austericidio se alejó de los ciudadanos

La política de cohesión europea es la solidaridad llevada a su máxima expresión, y sin embargo es desconocida. Esos carteles de “financiado por…”, pero no somos conscientes

-Pero muchos dudan del papel actual y sobre todo futuro de Europa en un mundo tan conectado, en el que se va imponiendo la competitividad feroz, y tras América es Asia la que pasa a ser el centro dinámico.

Admito que soy muy europeísta, y por eso tengo que decir que Europa es el mayor éxito de organización supranacional de la historia de la civilización, no ha habido nada parecido que haya tenido el nivel de desarrollo e integración de la Unión Europea. Un modelo de éxito social, crecimiento económico, cohesión, solidaridad, principios que es cierto durante la crisis los ciudadanos han visto mermar.

Europa en el mundo representa los mayores estándares ambientales, sanitarios, etc.

-No obstante hay tensión con otras regiones globales como Asia o América; ser competitivos, una crisis de salarios y derechos laborales, el Estado del Bienestar en cuestión

En marzo se lanzó en la Unión un libro blanco que refleja cinco escenarios o velocidades sobre el futuro de Europa. Uno de los apartados es la globalización, debatir qué queremos hacer para seguir siendo un lugar de referencia mundial en valores laborales, ambientales, de seguridad, de cooperación al desarrollo –Europa es el principal contribuyente al desarrollo en el mundo-, y todo eso hay que ponerlo en valor. Aunque hay aspectos criticables como la política de asilo, ¿por qué?, porque no es una política común sino de los Estados miembros y donde se ha producido uno de los mayores cismas del ciudadano con la Unión, se ha culpado a ella de la falta de solidaridad, pero son los Estados.

Europa es atractiva para inmigración porque es un lugar de paz, integración y cohesión, pero los Estados tienen que dar un paso creando una política común de asilo, no podemos permitir acoger solo el 15% de refugiados previstos, y que haya países escatimando, obstáculos administrativos y legislativos para cerrar las fronteras.

-¿Extremadura dentro de Europa es algo?

Tenemos un papel importante, con tres elementos, la Oficina Bruselas, Fundación Academia Europea de Yuste, Centro de Cooperación con Iberoamérica, y eso para lo pequeños que somos… Es el desarrollo de nuestro Estatuto como vocación europea e iberoamericana. Participamos en varios foros, en los debates, departamentos de la Junta tienen presencia activa, en Bruselas aprendemos pero también buenas prácticas que nos pide. Y lo que representa el premio Carlos V de la Academia de Yuste, ya consolidado, anual, con el apoyo que tiene de la Casa Real, que se ha convertido en el el acto nacional español del Día Europa, 9 de mayo, y también acto europeo.

- Para terminar con algo muy candente, ¿la presencia de Puigdemont en Bruselas se va a convertir en problema europeo?

Bélgica no va por libre, solo pasa que hay delitos que no contempla su código penal. Y porque había etarras se creó la euroorden judicial para que no siguiera pasando, otro logro que hace que dentro de Europa no se puede pedir asilo político porque somos todos democráticos y nos reconocemos como tales, tanto las democracias más consolidadas como las más recientes en los países del Este. Comisión, Consejo y Parlamento han dejado muy clara la visión sobre el problema de Cataluña, el único interlocutor es España, y por otro lado la relación Bélgica-España es buena, son dos sistemas democráticos a toda prueba, y está cuestión solo dará lugar a los procedimientos que necesite