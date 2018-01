Firmas de moda extremeña sostenible exponen sus diseños

Ocho marcas de moda y artesanía, que forman parte de la Asociación de Moda y Sostenibilidad en Extremadura (MOSE), exponen hasta el 28 de enero algunos de sus diseños en el Centro Cultural Santo Domingo de Mérida, con el fin de dar a conocer "el trabajo tan grande" de este sector en la región.



La presidenta de MOSE y diseñadora de la marca Enkaster, Esther González, ha afirmado que la asociación nació hace poco más de un año en aras de crear "un nexo de unión" en el sector de la moda en la comunidad y darle "visibilidad".



Las empresas que forman parte de ella son sostenibles y respetuosas con el medio ambiente o en vías de sostenibilidad, según González, quien ha recordado que "la moda es el segundo sector más contaminante después de la petrolífera a nivel internacional".



El consumo masivo, los tintes y tejidos que se usan, contribuyen a ello, al tiempo que ha subrayado la baja calidad en el empleo pues hay "mucha explotación".



Por ello, ha animado a los ciudadanos de la comunidad a que inviertan en productos extremeños, ya que las empresas de la comunidad "luchan por trabajos dignos", contribuyen a generar riqueza en la región y a fijar la población en el medio rural.



En su caso, tiene un taller en Moraleja, especializado en ropa de baño, donde se elaboran piezas únicas y exclusivas, totalmente sostenibles y confeccionadas a ganchillo.



Tres mujeres mayores de 40 años trabajan en él porque son "las que mejor entienden este sector" y de las que aprende "mucho día a día".



La presidenta de MOSE ha lamentado que "queden pocos talleres de confección" en Extremadura, los que además "se mueven por campañas", de ahí que para solucionar el problema de la estacionalidad, estén intentando "lanzar una línea de productos ecológicos para hostelería y hogar".



También aplica la sostenibilidad en su negocio Lola Martín, de Artesanía Calablanca, que tiene una tienda en Llerena (Badajoz), además de venta online.



Martín diseña y crea de forma artesanal complementos de moda, de bisutería y marroquinería, "todo basado en piel reciclada", para lo que recupera y trata "restos o sobrantes de otros oficios que antes se tiraban a la basura e iban a contaminar el medio ambiente".

"Es más difícil reciclar que hacer una pieza sobre una piel ya limpia, pero para mí es un reto y una satisfacción personal", ha manifestado.

Boda y ceremonias

El reciclaje es otro de los principios que rige las creaciones del diseñador emeritense y vicepresidente de MOSE, Raúl Gallego, especializado en vestidos de novia y ceremonias.



En la exposición, que será itinerante, puede verse un traje nupcial de corte imperio con espalda al descubierto, 100 % algodón y con "apliques en los hombros de un traje de novia de los años 80".



Gallego ha incidido en la necesidad de concienciar a la sociedad de que la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente no está reñido con "ir a la moda o seguir las tendencias".



En el acto de presentación ha estado presente la directora general de Empresa y Competitividad, Ana María Vega, quien ha señalado que para la Junta el sector de la moda es "esencial" y ha valorado la iniciativa de MOSE al "agruparse y asociarse".



En este sentido, ha recordado que el 97 % de las empresas extremeñas son microempresas, por lo que es necesaria la unión e integración para poder abordar mercados, ya que de forma individual y además en un mundo rural, es "muy complicado".



También ha destacado de MOSE los principios y valores en los que se fundamenta: "la sostenibilidad, lo ecológico, la dignidad de los trabajadores y potenciar el talento que hay en Extremadura y que no se conoce".



"Es muy importante que los extremeños consumamos los productos de las buenas empresas que hay en la comunidad y también que éstas se unan para poder vender fuera de Extremadura y en el mercado internacional", ha insistido Vega.



Desde Extremadura Avante, ha dicho, se apoya a esta asociación para seguir potenciando que se integren "no solo diseñadores y fabricantes, sino también el resto de sectores, desde el cultivo de la materia prima hasta fotógrafos, peluqueros o blogueros", con el fin de crear "una marca potente de Moda Extremadura".