La Junta encargará mañana a Adif la terminal ferroviaria de la Plataforma de Badajoz

El Gobierno regional firmará mañana con el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el encargo de construcción de la terminal ferroviaria en la Plataforma Logística de Badajoz, con un presupuesto inicial de licitación de 12,165 millones de euros que aportará la Comunidad, y con los que esa empresa hará el proyecto técnico y contratará las obras, que tienen una duración máxima de dos años.

Así lo ha contado la consejera de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña Bernal, competente en materia de transportes, como acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno de la Junta celebrado esta mañana en Mérida.

Se trata de dar pasos para tener esa plataforma internacional, “no un polígono industrial sino un nudo de transportes del primer nivel que pondrá a Extremadura en el mapa de los grandes nudos del sur de Europa”. El acuerdo se firma mañana con el presdiente de ADIF en la sede de la Consejería, y esa empresa pública de infraestructuras ferroviarias redactará el proyecto técnico y encargará la ejecución de las obras en plazo máximo dos años, que estén terminadas para tener conexión directa con la red ferroviaria de España y Portugal, añade la consejera.

Hoy también ha encargado el Consejo de Gobierrno el estudio y la redacción de proyectos para terminales de mercancías ferroviarias en Expacio Mérida y Expacio Navalmoral por un total de 292.280 euros, a realizar en el plazo máximo ocho meses lo que permitiría licitar las obras a finales de año.

“Esto es”, valora la consejera Begoña García, “una política seria y rigurosa de entrada y salida de mercancías, algo necesario y en especial para nuestro sector agroalimentario que es el motor de las exportaciones”

“No queremos mirar atrás, a todos los problemas encontrados en 2015 en la Plataforma de Badajoz; no se habían tenido en cuenta la señalización ni la seguridad, dicho por Adif, y hubo que empezar no de cero sino menos diez, y negociar con las empresas para que no fueran a los tribunales por los tres casos”

La Plataforma Logística de Badajoz sigue su calendario en primera fase de 60 hectáreas y el proceso de segunda y tercera fase, 75 más; este martes se celebrara la apertura de la última mesa de ofertas para contrarar el enlace con la rotonda de Campomayor.

Pasajeros

Por otro lado mañana hay una comisión seguimiento con ADIF, está su presidente, sobre las obras de mejora ferroviaria, en la que esa empresa han de traer nuevos plazos de obras.

El pacto social y político pide entre otras cosas la renovación de vía Usagre-Llerena, 20 km: “Tenemos solicitadoel arreglo, es importante para la salida mercancías en línea Los Rosales-Majarabique”, afirma la consejera de transportes Begoña García