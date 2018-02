La Junta busca financiación para el regadío en Tierra de Barros tras el ‘no’ de Rajoy

La Junta de Extremadura mantiene conversaciones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros posibles capitales para poder llevar adelante el proyecto de regadío en Tierra de Barros, hasta 15.000 hectáreas, y si fuera necesario aumentaría su aportación tras la negativa del Ministerio de Agricultura de asumir una parte.

El Ejecutivo extremeño tiene previstos en principio 65 millones de euros correspondientes al Plan de Desarrollo Rural financiado por la Comisión Europea.

Lo ha anunciado este viernes el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, al ser preguntado por el rechazo del Gobierno Rajoy adeclarar de interés general el proyecto y, por tanto, asumir una tercera parte de su coste.



No obstante, Vara no renuncia a que "ponga su parte" y ha recordado que de las próximas elecciones generales, que en principio no quiere que se adelantaran, "igual sale otro gobierno" como "todo parece indicar", que "piensa de manera diferente y se preocupa un poco más por los intereses de Extremadura".



El de Tierra de Barros es "un proyecto de medio y largo plazo" y por eso "igual viene otro ministro de Agricultura, a lo mejor es hasta extremeño", y se consigue que "en lugar del no haya un sí".



Ve un problema de credibilidad en el Ejecutivo central, “que ha pasado de decir que no, a decir que por fases se podría, y a decir luego que el interés general habría que replanteárselo".

No hay razón para no hacerlo

"Cuando uno no quiere difícilmente puede y en este caso no han querido", ha declarado Vara, para quien si el Gobierno tiene previsto invertir en algún regadío más en España, "no hay razón para que no lo haga aquí".



La Junta está convencida de que el proyecto "tiene que ser hecho y viable", y reprocha la negativa a colaborar del Gobierno, al que el presidente extremeño pregunta "qué tiene pensado hacer por esta tierra, que no quiere que haga nada más que lo que hace por otras, pero tampoco menos".



España “es más que la suma de 17 partes" y "no vale hacer inversiones ni unir por alta velocidad a provincias en algunas comunidades" y que "aquí no haya dinero para el tren ni tampoco para regadíos".



El jefe del Ejecutivo regional no entiende, por tanto, la "cerrazón" del Gobierno respecto a este proyecto, a lo que ha sumado otras "decisiones sensibles" como la del cava (frenar nuevas plantaciones) o la fruta de hueso (arrancar árboles).



"No voy a reconocer nunca que el futuro de Extremadura pasa porque España se desentienda de nosotros y en agricultura mucho menos", añade el presidente extremeño, quien ha abogado por seguir trabajando con el Ministerio con el que hay "muchas competencias compartidas".