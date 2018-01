La Junta no dará a la mina de litio de Cáceres título de interés regional

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho esta mañana sobre el rechazo del Ayuntamiento de Cáceres a la apertura de una mina de litio, que no se usará la figura urbanística de Proyectos de Interés Regional (PIR) como una fórmula para resolver el tema, y que "la última decisión” sobre el proyec to “la tendrán en Cáceres.



Así lo ha dicho en Mérida antes de inaugurar las jornadas "El paquete legislativo de energía de la Comisión Europea", organizadas por el Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas.



La alcaldesa, Elena Nevado, anunció ayer, al hacer público su cambio de postura respecto a la mina, antes a favor y ahora en contra, que no se modificará el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para facilitar los trabajos, algo que también es rechazado por los grupos municipales del PSOE y Cáceres Tú.



Fernández Vara ha añadido esta mañana que él, como presidente regional, es respetuoso con los procedimientos administrativos, y sobre la postura del PSOE cacereño, que "la posición del PSOE es la de los socialistas de Cáceres, que es quien lleva esta cuestión y con el que estoy en permanente contacto".

Parar los trabajos

La Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha instado esta misma mañana al Ayuntamiento, al conocer su posición contraria, a que proceda a la "inmediata paralización" de los trabajos de investigación de la mina a cielo abierto.



En concreto, la apertura de caminos y la realización de plataformas, perforaciones, calicatas y sondeos "que están deforestando una zona del Valle de Valdeflores", según ha indicado en un comunicado.



La plataforma se ha hecho eco de las declaraciones de la alcaldesa, Elena Nevado, y el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que se mostraron ayer contrarios a la apertura de una mina "en el corazón de Cáceres".



El colectivo ha expresado su "más sincero agradecimiento por el cambio de postura y el posicionamiento en contra del proyecto de la mina".



"Nuestra postura sigue siendo la misma: concienciar a los gobernantes, grupos políticos y a la ciudadanía de la gravedad e irreversibilidad del establecimiento de esta actividad extractiva al lado de nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad".



Ha instado a "detener y abandonar completamente este proyecto secundado, por el momento, por la Junta y el Ayuntamiento; y otorgar al paraje la debida protección y conservación".



Por este motivo, han pedido la anulación de las licencias de obra menor concedidas, competencia exclusiva del Ayuntamiento, para que se detengan los trabajos de investigación de la empresa Valoriza Minería.

Dé informe negativo

También ha instado la Plataforma a emitir el informe negativo que le requiere la Dirección General de Medio Ambiente para tramitar la evaluación ambiental por su incompatibilidad con la calificación del suelo" dentro del Plan General Municipal (PGM) como "suelo no urbanizable de protección natural de masas forestales, cultural y paisajística, montaña, cerros y sierras; y yacimientos arqueológicos".



Para evitar contradicciones, la plataforma ha puntualizado desde la plataforma, es necesario que en el Plam se apruebe una protección medioambiental acorde a la biodiversidad y al gran valor ecológico de la zona, para respetar la integridad del paraje Sierra de la Mosca, hasta el comienzo del término municipal de Sierra de Fuentes.



En esa modificación hay que integrar, a su juicio, las explotaciones agropecuarias existentes y los usos racionales que actualmente cohabitan en la Sierra de la Mosca.



"Agradecemos el inteligente gesto hacia el entendimiento de lo que es una economía sostenible y amable con nuestro entorno natural. Y que tengan en cuenta el valor sentimental que supone la Montaña para los cacereños".