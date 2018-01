Miles de extremeños sufren pobreza "crónica", lo que se nota más en Navidad

La pobreza que sufren miles de extremeños está "muy cronificada" ya que quienes la padecen por circunstancias como el trabajo precario, familiares, sociales o de dependencias tienen graves dificultades para superar situaciones "duras y muy intensas" que se notan especialmente en fiestas consumistas como la Navidad.



Así lo ha dicho el responsable de Cáritas de Plasencia (Cáceres), Iván Torres, que dirige una de las 17 entidades extremeñas de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) que trabajan en la región a favor de la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social.



La tasa de pobreza y/o exclusión social subió seis décimas en Extremadura en 2016 hasta afectar al 35,8 % de la población, es decir, a 389.425 ciudadanos.



Entre los colectivos que ha mencionado figuran los jóvenes de entre 25 y 40 años ya que se incorporan a situaciones de pobreza y marginalidad sociales, de consumos perniciosos y de trastornos patológicos mentales, lo que provoca por su parte "respuestas cada vez más difíciles" para integrarse en la sociedad.



"Lo fundamental es que la pobreza se cronifica, se endurece mucho y cuesta mucho salir de ella", ha dicho Torres, que ha señalado que en los últimos años el problema no aumenta exponencialmente en cuanto a quienes no pueden pagar sus hipotecas o pierden sus empleos, ya de por sí hechos dolorosos, pero que persiste insistentemente entre los marginados sociales.



Ante esto, ha continuado, Cáritas trata de paliar la situación de las personas que "han tocado fondo", sobre todo hombres con bajas cualificaciones académicas y profesionales, parados, inmigrantes y jóvenes, y también mujeres en casos vitales tanto o más complicadas.

A consumir

Todas estas circunstancias se evidencian más, según Torres, en fiestas consumistas como la Navidad, cuyos dispendios son inasequibles a pesar de los esfuerzos de las organizaciones humanitarias. No obstante, ha puntualizado que se percibe una mayor solidaridad social y de la Iglesia hacia los más necesitados.



Los beneficiarios "son gente muy agradecida porque vienen de una situación de vacío y de soledad", ha dicho Torres, que ha agregado que Cáritas de Plasencia atiende a unas 6.000 personas al año y que en el resto de Extremadura la entidad eclesiástica trabaja con otras muchas miles.



Sobre las ayudas de las administraciones públicas como la Renta Básica de la Junta de Extremadura, ha dicho que "son mecanismos" que ayudan pero que es preciso dedicar más recursos para temas como el logro de viviendas dignas y de las ayudas sociales una forma estructural y a largo plazo, y no puntual.



La cifra de pobres creció pese a que la población se redujo en 2016 en Extremadura a 1.087.778 habitantes, 9.966 menos que en 2015.



No obstante, el dato de riesgo de pobreza y exclusión social ha mejorado un 2,1 % desde el año 2008 -26.620 personas menos-, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).



Los hogares extremeños que están en riesgo de pobreza la padecen de forma severa son más de 73.000, es decir, los que tiene ingresos por unidad de consumo son inferiores a 342 euros al mes (4.104 al año).



En estos datos influyen además, según la EAPN, en las altas tasas de pensiones que hay en la región bajo el umbral de la pobreza, el 59,8 por ciento.



Torres ha explicado que por ahora no disponen de datos concluyentes acerca de 2017 en la región pero que, en todo caso, no serían mejores dada la mala coyuntura económica y de las crecientes necesidades sociales.