Minera del Litio reclama al Ayuntamiento de Cáceres retirar de su web el proyecto Valdeflores

La empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL) ha instado al Ayuntamiento de Cáceres a retirar de la web municipal el proyecto de mina de litio a cielo abierto en el paraje Valdeflores por vulneración de la propiedad intelectual y técnica.



El Gobierno local subió a la web oficial el proyecto de construcción de la mina de litio "para que todos los ciudadanos lo conozcan y exista la máxima transparencia en este proceso", alega el equipo de gobierno del PP.



Lo hizo “con el visto bueno del secretario municipal, que no observó impedimento legal en hacerlo”.



Ahora TEL ha solicitado su retirada en virtud de la Ley de Minas, según ha confirmado el portavoz del Gobierno local, Rafael Mateos. "La empresa pide la retirada de toda la información de la web instando a la Ley de Minas, y alegando que no es información de carácter público".



Según Mateos, los servicios jurídicos del Ayuntamiento serán los que determinen "qué hacer en este caso". TEL ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento.



"Lo solicitan ahora, cuando este proyecto lleva coleando desde hace tiempo", ha criticado Mateos, que asegura que sería la "primera reunión oficial entre el consistorio y la empresa".



Admite que la alcaldesa, Elena Nevado, se reunió en Mérida, el pasado 8 de enero, con empresarios de la minera y cargos de la Junta de Extremadura, pero Mateos alega que fue “una reunión a instancias de la Junta, donde la alcaldesa acudió como invitada".

Se reunirá

Mateos ha señalado que el Gobierno local no tiene inconveniente en reunirse, "aunque nuestra posición está más que clara", en relación a no modificar el Plan General Municipal (PGM) para permitir el uso extractivo en la Montaña cacereña.



En cuanto a la tramitación de esa modificación del PGM, a instancias de TEL, Mateos ha puntualizado que la petición "sigue su curso" y que es un "proceso lento", por lo que no ha precisado cuándo llegará a la mesa de la comisión municipal de Fomento, para luego debatirse y ser aprobada o rechazada en sesión plenaria.



En cuanto a los cambios que se han producido en la promotora australiana del proyecto (TEL está conformada por las empresas Valoriza Minería y la australiana Plymouth Minerals), que ha anunciado su compromiso de hacerse con el 75 por ciento de TEL y cambiado su nombre a Infinity Lithium Corporation, Mateos ha instado a la Junta a que "aclare la situación".



"Cada día recibimos noticias nuevas, como este ampliación de capital sobre un proyecto que se quiere asentar en un terreno que no tiene calificación urbanística", ha criticado el portavoz, que ha aclarado que todavía no han recibido las alegaciones que la empresa anunció sobre la providencia municipal que dictó el precinto de los trabajos de investigación en el paraje Valdeflores.