Montoro, dispuesto a que los ayuntamientos puedan invertir el superávit

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a que los ayuntamientos puedan usar el remanente económico de 2017 durante este año y en 2019, y avanzado que está dispuesto a hacer uso de un decreto ley porque la demora en la aprobación de los presupuestos no puede perjudicar a las corporaciones locales.



En rueda de prensa, tras reunirse con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, Montoro ha insistido este lunes en que hay que aprobar una norma que permita a las corporaciones locales flexibilizar la inversión y hay que hacerlo "con rapidez" y un decreto ley "no lleva tiempo", es la forma "más ágil y más operativa".



Se trataría, ha dicho, de que las entidades locales gasten ya sus remanentes ajustándose "al calendario político" que iría desde la primavera de 2018 a la primavera de 2019, antes de las elecciones autonómicas.



Ha reconocido que un decreto deberá "estar justificado y tener el apoyo de los grupos políticos".



Además, el ministro ha informado de que es decisión del Gobierno convocar a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), posiblemente en marzo, para que se formalice el "rango de inversión" en el que se pueda usar el superávit y se amplíe el listado de actividades en las que invertir.



Ha informado Montoro de que el Gobierno está valorando ampliar la lista de actividades a invertir y aquí ha propuesto "la protección y la seguridad ciudadana".

Seguimiento

Abel Caballero ha dicho por su parte que la cesión del Gobierno para que los ayuntamientos usen su superávit se debe a la unidad del movimiento municipalista, e indicado al ministro Cristóbal Montoro que estarán vigilantes y en 20 días "revisarán" que esté aprobado el decreto comprometido.

En rueda de prensa al término de la cumbre local que ha reunido en Madrid a cerca de 300 alcaldes, presidentes de diputación y cargos electos, Caballero ha insistido en que los alcaldes "se creen" la palabra del ministro pero "por si las moscas" van a estar muy atentos para que se garantice su cumplimiento.



Caballero ha asegurado que esta es la primera vez que se hace una reunión de estas características en la FEMP, "y la primera vez que habrá un decreto ley de forma exclusiva para necesidades de ciudadanos de los 8.125 ayuntamientos de España".



El presidente de la FEMP se ha mostrado convencido de que la cesión del Gobierno de España se debió a que eran conscientes de "la fortaleza" de la cumbre, que reunió a cientos de alcaldes y electos, pero también al hecho de que los ayuntamientos son la única administración que lleva "cinco años con superávit estructural".



Caballero también ha informado de que en la cumbre se ha acordado remitir hoy al Ministerio de Hacienda el listado de las actividades que los ayuntamientos proponen para invertir los 5.000 millones de remanente de 2017, y que son: infraestructuras educativas, sociales, culturales, deportivas, de seguridad y protección civil y vehículos para servicios de seguridad y protección civil.



El responsable de la FEMP ha explicado que el margen de tiempo que manejan los ayuntamientos para realizar estas inversiones acaba en abril de 2019, cuando se convoquen las elecciones autonómicas y municipales.



Ha remarcado al respecto que "esa es la razón del decreto" ya que los ayuntamientos no pueden esperar al presupuesto del mes de junio "porque es tarde y porque estamos fuera de espacio y tiempo, y eso es algo que el Ministerio de Hacienda ha entendido".



En la comparecencia de prensa, Caballero ha valorado que ayer, en la reunión con Montoro, se acordase "por primera vez en la historia de la democracia" que la financiación local entrase en la agenda de la financiación autonómica y se negociase en paralelo.



Caballero, que ha insistido en constatar la "unidad de opinión" y la "casi unanimidad" de los alcaldes, ha hecho hincapié en la negociación para un techo de gasto eficiente y ha lamentado que el actual "fomente el gasto y penalice el ahorro" y eso, ha dicho, "es una estupidez política".



Otro de los mandatos de la cumbre local es negociar con el Ministerio de Hacienda un techo de gasto "eficaz, que limite y deje un tope pero de forma eficiente".



También ha explicado que en el foro de alcaldes se ha acordado dedicar recursos a los pequeños ayuntamientos para asegurar la permanencia de la población en el territorio.



Y si no se hace, ha advertido, "después de la desertización humana vendrá la ambiental".



En la reunión se ha abordado también pedir al Gobierno que se "respete la autonomía" de los consistorios para "tomar decisiones y contratar los efectivos que necesiten" para cumplir las tasas de reposición y, por ejemplo, "no tener cola en las mesas de contratación".