Municipios cacereños dejarán de operar con Liberbank si se cierran oficinas

Los alcaldes de los municipios cacereños afectados por el cierre de oficinas locales de Liberbank han anunciado que si la entidad bancaria no rectifica en esta decisión, dejarán de operar con cuentas de este banco.



Una representación de diecisiete alcaldes de las al menos 33 localidades afectadas han ofrecido una rueda de prensa en las instalaciones de la Diputación en Cáceres para explicar su postura.



La entidad bancaria ha decido cerrar varias oficinas locales, abiertas casi todas un día a la semana, en pueblos menores de mil habitantes en su mayoría, una decisión que, en algunos casos, ya se ha llevado a cabo y en otros será a partir del 1 de febrero y a lo largo de los primeros meses del año.



"Hemos solicitado a Liberbank que dé marcha atrás en esta decisión, pues, de lo contrario, todos los ayuntamientos dejaremos de trabajar con este banco a partir del 1 de febrero", ha afirmado el alcalde de Mata de Alcántara, Luis Galán.



Éste ha explicado que cada ayuntamiento ya se lo ha comunicado a las oficinas locales y de referencia, y lo ha hecho público a los vecinos en bandos municipales.



Además, se están recogiendo firmas en los municipios para que todos los vecinos realicen la misma operación, es decir, cancelar sus cuentas en esta entidad bancaria.



A su juicio, cerrar las oficinas aboca a una población "envejecida" a un "aislamiento financiero", pues "difícilmente" los vecinos podrán desplazarse a las sucursales más cercanas en otras poblaciones, ya que, por edad, "muchos de ellos ya no pueden conducir" y el 70 por ciento, según Galán, no está acostumbrado a operar con la banca online o en cajeros automáticos.



"La exclusión financiera nos aboca a una exclusión social y, por lo tanto, a un aumento del despoblamiento en las zonas rurales", ha reiterado Galán.



En este sentido, ha pedido la mediación de las administraciones provincial y regional ante la empresa y buscar una solución "inmediata y urgente", puesto que la "lucha contra el despoblamiento es una prioridad para las instituciones".



Los alcaldes se reunirán con responsables de Liberbank esta semana y también han solicitado reunirse con la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, y la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales.

Municipios perjudicados

Algunos de los municipios cacereños afectados por el cierre son Aldehuela, Carbajo, Carrascalejo, Puerto de Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, Calzadilla, Santiago de Alcántara, Rebollar, Azabal, Aldehuela del Jerte, Salvatierra de Santiago, Villamesías, Herrera de Alcántara, Herreruela, Villasbuenas de Gata, Aldea del Cano y Santa Cruz de Paniagua.



Serrejón, Abertura, Morcillo, Santa Marta de Magasca, Santiago del Campo, Aldea del Obispo, Casas de Don Gómez, Pescueza, Piedras Albas, Segura de Toro, Mata de Alcántara, Portezuelo, Casillas de Coria, Torre de Santa María, Descargamaría y Valdehúncar completan la lista de los 33 pueblos identificados en los que dejarían de operar las oficinas de Liberbank.



Por su parte, el alcalde de Calzadilla (Cáceres), Carlos Carlos Rodríguez, ha destacado que la decisión "unilateral" del cierre se toma casi un año después de la firma en marzo de un convenio de colaboración entre Liberbank y los catorce grupos de acción local para apoyar la financiación de proyectos, que moverá alrededor de 150 millones de euros hasta 2020, según ha explicado, sumando la aportación de los promotores a las subvenciones.



"Es una contradicción que se firme un convenio para apoyar a los grupos de acción local, con el apoyo directo a la acción financiera de los municipios, y que un año después cierre de una manera unilateral todas las oficinas en los municipios menores de 1.000 habitantes", ha agregado.



Asimismo, ha lamentado que "oficialmente" no haya habido ninguna comunicación a los ayuntamientos, pues "simplemente se han limitado a poner en las puertas de las oficinas un aviso de cierre", ha apuntado el alcalde de Calzadilla, para quien es "una tomadura de pelo" a los vecinos que la justificación sea para "prestar una atención más eficiente", según se explica en el aviso.



La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha anunciado que va a "exigir responsabilidad social" a la entidad financiera y que "estamos de frente ante este problema". Diputación "no puede mirar para otro lado cuando estamos inmersos en un reto demográfico. Estamos con los regidores municipales y los vecinos de los pueblos afectados", en referencia al grupo de alcaldes.



"Si no quieren -en alusión a Liberbank- trabajar con los municipios, la Diputación se planteará dejar de trabajar con esa entidad bancaria".



"Si aquellos que deberían tener un compromiso con su tierras lo dejan de tener, las administraciones también dejarán ese compromiso".