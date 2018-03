El PIB por habitante de la Comunidad es el 63% de la media de la UE

El producto interior bruto (PIB) por habitante de Extremadura, el de menor riqueza en el conjunto del país, fue el 63 % de la media de la UE en 2016, según datos de la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.



El análisis realizado sobre el PIB per cápita en cada región de la UE, que cifra el nivel de riqueza de cada territorio en relación con la media europea, solo cuatro comunidades autónomas españolas se sitúan por encima de la media europea: Madrid (125 % de la media comunitaria), País Vasco (121%), Navarra (114%) y Cataluña (110%).



Las regiones más pobres en 2016 fueron Extremadura (cuyo PIB fue un 63 % de la media europea), Melilla (67%), Castilla-La Mancha (72%) y Ceuta (73%).



La región más rica de la Unión Europea, el centro de Londres (Inner London), fue el 611 % de la media de la UE en 2016, 21 veces superior al registrado en la región búlgara de Severozapaden, el territorio más pobre de los Veintiocho, donde fue el 29 %.



Este informe constata las grandes diferencias que hay entre regiones de la UE, incluso dentro de los propios países, aunque en España esas diferencias no son tan grandes.



Así, además de la región londinense, cuatro áreas se separan claramente del resto y encabezan la clasificación del PIB regional europeo en 2016: el Gran Ducado de Luxemburgo (257 % de la media europea), el Sureste de Irlanda (217 %), Bruselas (Bélgica) y Hamburgo (Alemania), ambas con un 200 %.



Según Eurostat, hubo hasta 19 regiones con un PIB per cápita un 50 % por encima de la media europea, de las cuales cinco se encontraban en Alemania, tres en Reino Unido, dos en Austria, y una en Bélgica, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Francia, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Luxemburgo.



El ránking de las regiones más pobres de la UE lo lidera la ya mencionada Severozapaden, la francesa Mayotte, que es una isla en el golfo africano de Mozambique (33 % de la media europea), Severen tsentralen y Yuizhen tsentralen en Bulgaria (34 %) y Nord-Est en Rumanía (36 %).



De las 21 regiones con un PIB per cápita un 50 % inferior a la media europea, cinco se encontraban en Bulgaria y Polonia, cuatro en Hungría, tres en Rumanía y Grecia y una en Francia.



Reino Unido, Irlanda, Francia, Eslovaquia, Bélgica y Alemania experimentaron las mayores diferencias de PIB entre sus regiones más pobres y las más ricas.



Respecto a las diferencias regionales entre países, destaca el caso británico, donde la región londinense supone un 611 % de la media regional europea, muy lejos de la región más pobre del Reino Unido, East Wales & The Valleys (68 %).



También Francia cuenta con una de las regiones más ricas de la UE (la región Île-de-France, en la que se encuentra París) y a la vez una de las más pobres (Mayotte).



Eurostat advirtió, sin embargo, que en algunas regiones el PIB puede estar sobrestimado debido a la producción atribuible a los trabajadores que se desplazan todos los días desde sus hogares fuera de la región.