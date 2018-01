El PP denuncia que Gisvesa es una agencia de colocación del PSOE

El PP ha denunciado que la empresa Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura (Gisvesa), adscrita a la Junta, se ha convertido en una “agencia de colocación” del PSOE, pues al menos 19 cargos y ex cargos de esta formación política fueron contratados en los años 2016 y 2017.



"Hoy sacamos a la luz un mangoneo socialista, una información muy comprometedora para la Junta y el PSOE", ha dicho el portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá.



El diputado autonómico, que ha entregado un listado con los nombres de las citadas 19 personas que atendieron encomiendas de gestión contratadas a GISVESA, añade que su partido "entiende ahora el porqué del oscurantismo" de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a la hora de dar información.



En el listado de encomiendas de gestión figura el exdiputado regional del PSOE Francisco Saavedra, la exalcaldesa de Valverde del Fresno y hermana de la exconsejera Eva Pérez, Ana Isabel Pérez; la número dos de la lista del PSOE para el Senado en 2011, Marta Gutiérrez, y ediles socialistas de Talayuela, Badajoz, Zorita y Cáceres, entre otras personas.



Según Sánchez Juliá, el 46% de las contrataciones de encomiendas realizadas fueron para "amiguetes" del PSOE. "Aquí lo que cuenta es tener el carné del PSOE", ha lamentado el diputado popular, quien pide que los procesos de selección deben ser sometidos a criterios de "igualdad, capacidad y mérito", y no a carnés.



"Guillermo Fernández Vara, que está consintiendo que su Gobierno engañe al Parlamento" autonómico, "no es ajeno a estas contrataciones".



Además, el diputado popular ha apuntado que GISVESA cerró el ejercicio económico del pasado año con 850.000 euros de pérdidas, "un 330 por ciento más" que en 2016.



Por ello, ha criticado que el Grupo Parlamentario Socialista haya presentado una enmienda parcial al proyecto de presupuestos de 2018 dirigido a la adquisición de participaciones y acciones en el sector público por valor de 1,6 millones de euros.



Una cifra que, a su juicio, "se ajusta" a la suma de los 850.000 euros de pérdidas citadas anteriormente y la previsión de 750.000 euros para 2018 en materia de gestión de personal.



"¿El Grupo Parlamentario Podemos conoce esto?", ha preguntado Sánchez Juliá, quien, además, ha elevado la cuestión de si la formación morada respaldará esta enmienda socialista, así como el Pacto Presupuestario.

Sin lecciones

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha replicado al PP regional que dicha formación no puede "dar lecciones de nada a nadie" en materia de contratación.

Fernández Vara ha respondido de esta forma, a preguntas de los medios, a las acusaciones de los 'populares'. "Se creen que somos todos iguales y no es verdad. Yo no tengo ni idea de quiénes son los 19, si son 19, si son 13, si son 11, ni idea. Lo que sí sé es que las contrataciones se hacen de acuerdo con los criterios establecidos para que puedan ser absolutamente ajustadas a la legalidad", ha afirmado en rueda de prensa.

Asimismo, Vara se ha planteado si "de verdad puede el PP, que contrataba conductores primos hermanos porque era secreto lo que se hablaba dentro del coche, dar lecciones de nada a nadie".