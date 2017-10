PSOE, Podemos y Cs piden a PP que tome medidas contra alcalde Casas del Monte

PSOE, Podemos y Cs han instado al PP a que tome medidas contra el alcalde de Casas del Monte, el popular Juan José Bueno Lorente, por exhibir en su perfil personal en una red social la bandera franquista y preconstitucional, y el PP ha afirmado que es "una cuestión que está en manos de la provincial".



No obstante, tanto PSOE como Podemos dudan de que el PP adopte alguna medida puesto que, han recordado, ya hay precedentes en los que el partido no ha hecho "nada", en referencia al diputado regional, Juan Antonio Morales, y el alcalde de Guadiana, Antonio Pozo, reconocidos en un acto de la Fundación Francisco Franco.



A preguntas de los medios en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha señalado que, de acuerdo a los estatutos del partido, es la Ejecutiva del PP en la provincia de Cáceres la que tiene "la responsabilidad" de tomar una decisión.



En cualquier caso, ha aseverado que la bandera con la que "se identifican" y que "representa a todos en el PP" es la que estaba "en las calles de toda España y de Barcelona este fin de semana, la bandera constitucional".



"Otros se manifiestan en las calles de Cáceres con la bandera independentista, como Podemos, y otros debe ser que no se identifican con ninguna porque no van a concentraciones como la de ayer", ha añadido Teniente, en este caso en alusión al PSOE.



El portavoz socialista, Valentín García, ha lamentado que "un alcalde, nuevamente del PP, vuelve a abrazar lo que nunca han dejado de abrazar que es el credo franquista".



"Son ya muchos casos en los que el PP no hace nada con las manifestaciones anticonstitucionales de sus cargos públicos", ha criticado García, quien ha pedido a este partido que "no sea equidistante con todos aquellos cargos del PP que estén haciendo apología del franquismo continuamente".



En su opinión, "no se puede estar defendiendo la Constitución en Barcelona por la mañana y por la tarde defendiendo a un alcalde que pone una bandera franquista para defender la unidad de España".



Además, ha pedido a los populares que "dejen la pataleta de niño chico" que tienen porque haya sido el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, "el primer dirigente político que defendió después del 1 de octubre a los cuerpos de seguridad del Estado".



"Ellos irán detrás, tarde y mal porque Vara ya lo hizo y fue viral", ha recalcado García, para responder también al PP que el PSC y sus militantes sí estuvieron presentes en la movilización de ayer, en la que "el mejor discurso" fue el de Josep Borrell, del que ha destacado su "lección de ética política".



El PSOE extremeño ha saludado la manifestación de ayer pues es "muy importante" que esa "mayoría silenciosa" tome la calle para expresar "su apoyo a la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el ordenamiento jurídico y la convivencia pacífica".



Al igual que los socialistas, Podemos ha mencionado que "no es la primera vez que al PP se le cae la máscara de esta manera" y ha censurado que el alcalde de Casas del Monte "no solo cuelga en twitter banderas anticonstitucionales sino que también increpa y amenaza de muerte a algunos de sus vecinos".



Para la formación morada, "una persona así no puede estar representando a ningún partido democrático" pero duda mucho que "el PP vaya a tomar ninguna medida" porque, a su juicio, no lo ha hecho anteriormente con otros cargos.



Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha manifestado que el alcalde de Casas del Monte "no debe olvidar de que aparte de lo que piense, a título personal, representa a los vecinos de un pueblo en todo lo que haga", sobre todo "en aquellas cosas que puedan tener una trascendencia pública importante".



Por ello, espera que el PP "tome medidas".



Por otro lado, ha calificado como una jornada "histórica" la vivida ayer en Barcelona en la que "una mayoría que ha estado silenciada durante mucho tiempo por el independentismo catalán, despertó, salió a la calle y le dijo al señor Puigdemont y Junqueras que por ese camino no".



Desde Cs abogan por que los catalanes puedan expresarse de forma democrática en "unas elecciones con toda la seguridad jurídica" y piden al Gobierno que aplique el artículo 155 de la CE.