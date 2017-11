Piden al SES que haga contrataciones para cubrir cuanto antes los días libres pendientes

El sindicato UGT ha pedido al Servicio Extremeño de Salud (SES) que planifique las contrataciones para cubrir los días pendientes de librar por parte de la plantilla, con el fin de evitar que haya que prorrogar hasta el 31 de marzo el periodo de disfrute de estas jornadas, que no debería pasar de enero.



Una prórroga hasta el 31 de marzo que el sindicato prevé que vuelva a producirse en 2018, salvo que el SES lleve a cabo una política de contrataciones desde este mes, ha indicado a Efe el secretario de Sanidad de FSP-UGT Extremadura, Felipe Bachiller.



Esta situación se resolvería, a su juicio, si el SES afrontara definitivamente una programación de contrataciones a largo plazo.



El sindicalista no prevé que se produzcan problemas de cobertura en la sanidad extremeña durante Navidad, pero sin más contrataciones desde este mes de noviembre, el disfrute de los días pendientes de 2016 deberá extenderse más allá de enero.



Bachiller ha criticado la "dinámica" de prorrogar el plazo de disfrute hasta el 31 de marzo.



"El actual no es un buen momento económico -ha reconocido-, pero alguna vez se deberá hacer el esfuerzo para que el personal cumpla su jornada a lo largo del año y no tener que recurrir al siguiente para liquidar los días que se adeudan".



Según sus estimaciones, se precisaría de un 10 por ciento de profesionales por encima de la plantilla para dar cobertura a los días de libre disposición, los adicionales de vacaciones o para afrontar otras circunstancias excepcionales.