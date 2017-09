Podemos: hay números para dejar a los "corruptos" (PP) al margen de los presupuestos

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, cree que hay "números" suficientes para que el Gobierno regional deje fuera de la negociación de los presupuestos autonómicos para 2018 a los "corruptos" del PP.



Ha pedido al presidente regional, Guillermo Fernández Vara, que sea "serio" y subrayado que no se puede apostar "por la transparencia, por la buena gestión del dinero público y por la regeneración democrática" y a la vez invitar a la negociación al PP.



Jaén ha señalado que los populares son los que "saquean el dinero público" y una prueba más es el alcalde de Almendralejo (Badajoz), José García Lobato, al que la Guardia Civil le atribuye cuatro delitos por intentar amañar un contrato millonario.



Fernández Vara, a su juicio, debe explicar por qué ha estado dos años "presupuestando recortes con los corruptos".



En este tercer año de negociación de las cuentas, ha insistido en que los socialistas no deben dar "oxígeno" al PP, que es "una amenaza para la democracia".



En su opinión, nadie entendería que Fernández Vara les invitase a participar en la negociación.



También se ha referido, a pregunta de los periodistas, a las declaraciones que ha hecho la portavoz regional del PP, Gema Cortes.



"Le pedimos a Álvaro Jaén que lecciones ninguna y que no nos diga al PP que somos el partido de la corrupción porque entonces desde tendremos que decir que Podemos es el de la pederastia", ha dicho Cortés en alusión a un militante de Podemos que fue detenido por un presunto delito de corrupción de menores.



Jaén ha señalado a su vez que no admiten lecciones del partido "más corrupto de Europa".



Asimismo, se ha referido a los cuatro funcionarios de la Junta que han sido imputados por prevaricación en una causa separada de la "Operación Tellus", que investiga el supuesto fraude en el cobro de subvenciones por parte de la organización agraria UPA, según ha informado la Cadena Cope.



El líder de Podemos, ha pregunta de los periodistas, ha pedido que la justicia investigue, haga su trabajo de manera independiente y "se lleve por delante a quien se tenga que llevar por delante".



Sobre el conflicto catalán, ha criticado la actitud "autoritaria" del Gobierno de la nación y ha considerado que es un "error" acabar con la demanda histórica de un pueblo con un "ataque" a los derechos civiles de reunión, manifestación y prensa.



Jaén ha reclamado un "referéndum pactado" para que el pueblo catalán se pueda expresar y que sigan "siendo parte de España".