Podemos: la letra pequeña señala un empleo temporal y muy precario

El diputado de Podemos en la Asamblea Obed Santos ha destacado que si se hace caso a las grandes cifras podría parecer que 2017 ha sido un año de consolidación de la recuperación económica y del mercado laboral en Extremadura, "pero la letra pequeña indica que no es así, sino que es trabajo, estacional, temporal y muy precario".

Para el diputado de Podemos, en diciembre ha habido 2.776 parados menos, pero la campaña de la aceituna y las ventas de Navidad son las que dan ese trabajo temporal, que es el que marca el mercado laboral extremeño y es una tendencia consolidada.

Según señala, el 96 por ciento de los contratos realizados en la región son temporales, lo que pone de manifiesto que la estabilidad en el empleo "brilla por su ausencia", a lo que hay que sumar que más de 40.000 extremeños cobran 500 o menos de 500 euros al mes.

Este hecho tiene como consecuencia directa que los jóvenes emigren de la región y que cada vez Extremadura se estén convirtiendo en un región más envejecida, con menores oportunidades para los que sí quieren quedarse.

Por ello, ha asegurado que aunque los datos son buenos, porque baja en la región "no podemos estar contentos por los motivos y como se puede leer la letra pequeña de esa bajada del paro".

Podemos hace este mismo análisis para el conjunto de 2017, ya que, según Obed Santos, el mercado laboral en Extremadura está caracterizado por la alta temporalidad y por un sector servicios que cada vez genera más empleo, pero es muy temporal y por eso baja en determinadas circunstancias, como las campañas agrícolas o eventos lúdicos.

PSOE

El portavoz parlamentario del PSOE extremeño, Valentín García, ha expresado "moderada satisfacción" ante los datos de desempleo con los que la región ha cerrado 2017, ya que "son buenos", pero ha recordado que todavía hay en Extremadura 111.385 desempleados.

En rueda de prensa, García ha indicado que la bajada del paro en 9.751 personas en 2017 en Extremadura hace pensar que si todas las administraciones colaborasen en la misma dirección que la política económica de la Junta, en 2018 se podrían tener "unos excelentes datos" en materia de empleo.

Ha recordado que los datos de 2017 son buenos porque registran el segundo mayor descenso de la serie histórica y porque en dos años 18.610 personas han abandonado las lista del desempleo y porque en relación con España, la bajada porcentual ha sido mayor que la media nacional.

En este sentido, ha criticado que "los agoreros del PP" en esta ocasión no hayan utilizado esta comparativa en este análisis, y ha añadido que hay 9.295 afiliados más a la Seguridad Social.

"Todos los datos del mercado laboral de 2017 en Extremadura son positivos", ha señalado García, que, no obstante, ha añadido que la reforma laboral del PP ha hecho que el datos positivo "tenga luces negativas" como son la temporalidad y la precarización del mercado laboral y la devaluación de los salarios.

PP

La portavoz del PP, María Angeles Muñoz, ha asegurado hoy que aunque la Junta intente engañar los datos de paro de diciembre en la región "son incontestables" porque "se ha destruido empleo", con menos personas ocupadas que en el mes anterior.

Además ha indicado que el paro no ha bajado "sino que los extremeños se han ido de la región porque la Junta los ha echado" y ha añadido que se van "por miles" porque en Extremadura no tienen ni futuro ni esperanza porque las políticas de empleo de la Junta no crean sociedad ni región, sino que la destruye, con políticas de empleo público y absolutamente precario.

En este sentido, ha calificado de nefasta la gestión de las escuelas profesionales y un Pland de Empleo Social "que ni es empleo ni es social, que fomenta la contratación a tiempo parcial y que coloca a estas personas por debajo del umbral de la pobreza".

Ciudadanos

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha asegurado hoy que aunque el dato de bajada del desempleo en Extremadura del mes de diciembre y de 2017 es bueno, sin embargo sigue siendo "altamente temporal y precario" y ha mostrado su deseo de que se pueda corregir en 2018.

En la rueda de prensa ofrecida para analizar los datos conocidos hoy, que recogen una bajada de 9.751 parados en 2017 respecto a 2016, María Victoria Domínguez ha señalado que los 111.385 parados registrados en la región "sigue siendo un dato preocupante".