Ricardo Cabezas quiere una ejecutiva en PSOE Badajoz donde todos tengan responsabilidades

El portavoz municipal del PSOE y candidato a la secretaría general de la formación en Badajoz, Ricardo Cabezas, ha mostrado su compromiso por formar un equipo en la Agrupación Local donde todos sus integrantes tengan responsabilidades ejecutivas.



Cabezas, que ha presentado su programa, pretende así que desaparezcan las vocalías, para que cada integrante tenga compromisos específicos en una Ejecutiva que trazará una estrategia "dirigida a lograr el gobierno de la ciudad".



Ha afirmado además que, en un "ejercicio de responsabilidad", no hará nada en esta campaña para enturbiar ni crear tensión, pues "cuesta mucho recuperar la confianza de la calle".



Según ha explicado, su intención es imprimir un "giro importante" a la relación "de militantes con militantes dentro del partido y de la formación en sí misma con la sociedad pacense", y por ello quiere "mejorar el partido desde dentro, no con bonitas palabras".



Su objetivo es que la ejecutiva resultante trace antes de un año una estrategia de acción para su traslado al Palacio Municipal mediante un programa de gobierno con 32 áreas municipales, como Cooperación al Desarrollo, Igualdad de Género, Diversidad, Urbanismo, Patrimonio, Proyectos Estratégicos, Carta de Colaboración con Portugal, Economía Verde o Economía.



También estarían Transportes, Escuelas Taller, Turismo, Comercio, Empleo, Transparencia, Gobierno Abierto y Buen Gobierno, Atención a la Dependencia, Memoria Democrática, Servicios Sociales, Barriadas y Poblados.



Además y entre otras, se creará una Secretaría de Igualdad y LGBTI y otra específica para Poblados de Badajoz.



No es "un continuista en temas de partido", partidario del "aperturismo y de cambiar todo aquello que no funciona, incluso lo que funciona".



Ha afirmado que tras las elecciones trabajará por un proyecto socialista atractivo para la ciudad.