Rosiña pide que la huelga del 8 de marzo no se centre en si la hacen Arrimadas o Susana Díaz

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha pedido a los medios de comunicación que no se fijen prioritariamente en si hacen huelga o no el 8 de marzo destacadas mujeres de la política como Inés Arrimadas o Susana Díaz, porque entonces “estamos fallando en la motivación de la convocatoria”. En su opinión se trata de una cita a la que debe responder toda la sociedad, hombres y mujeres, y entre estas últimas desde luego el protagonismo no debe estar en las que “somos unas privilegiadas”.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta este martes, y al ser preguntada por qué miembros del Ejecutivo secundarían la huelga, Rosiña ha respondido que “estaría bien” que los medios de comunicación ante la convocatoria “no pusieran el acento en qué mujeres de este ámbito hacemos huelga o no, somos unas privilegiadas frente a otras muchas trabajadoras que son las que más sufren; si al final es si Arrimadas, Susana Díaz, o qué consejera hacen huelga, estamos fallando en la motivación de la misma”.

“Estoy diciendo lo que pienso de distintas informaciones que leo, de si las mujeres políticas hacen huelga. ¿Quién se acuerda de las despedidas por quedarse embarazadas, o con contratos parciales que abundan más en ellas, de la discriminación salarial, de la que rompen su carrera profesional con la maternidad? Les pido dentro del respeto que no nos quedemos en la anécdota de lo que vamos a hacer unas privilegiadas”.

¿El Gobierno regional seguirá el paro? “¿Cómo hacen huelga los gobiernos?”, respondía Gil Rosiña con otra pregunta. “Los gobiernos no hacen huelga ni abandonan las instituciones, otra cosa es que el PSOE haya mostrado su apoyo, no solo este 8 de marzo sino a un movimiento internacional que ya era de que pusiera en primera página la desigualdad”.

La lucha “no es solo de las mujeres sino del conjunto sociedad”.

El Gobierno extremeño, añadía la consejera de agricultura Begoña García, apoya la movilización y visibilidad de las mujeres. “Las cuidadoras siguen siendo en un 95% mujeres, de mayores y criaturas, y por todas ellas, las víctimas de la violencia de género, por la brecha salarial, el techo de cristal, la falta de acceso a puestos de toma de decisiones políticas, técnicas y empresarial, y ese día las que estamos aquí, estaremos trabajando por todas”.

Habrá pleno de la Asamblea

La Asamblea de Extremadura tiene un pleno programado para ese próximo jueves 8 de marzo en que la sociedad está llamada a un paro de dos horas por la igualdad. Días atrás su presidenta, Blanca Martín, propuso a los grupos políticos adelantarlo al día 7, como se ha hecho en otros parlamentos, pero se opusieron PP, Podemos y Cs.

“No ha sido posible así que no podemos abandonar las instituciones, la pregunta es ¿quienes no han querido respaldar cambio, qué están buscando?”, formula Gil Rosiña.

Podemos ha anunciado que sus dos diputadas, Jara Romero e Irene de Miguel, no participarán en el pleno