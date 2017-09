Rosiña pide a la oposición pactar la dirección de Canal Extremadura, y la nueva ley del Ente

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha declarado hoy que no compete al Ejecutivo regional valorar la renuncia al cargo en junio pasado de la directora de Canal Extremadura-Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) Carmen Santos, dada la "autonomía funcional y jurídica" que tiene el ente.



Gil Rosiña ha comparecido en la Asamblea a petición de Podemos para conocer los motivos de la puesta a disposición del cargo que hizo el pasado mes de junio Carmen Santos, y que ese partido liga al contrato de alquiler de un plató de televisión en Mérida, con un sobrecoste del 800 por ciento, que la Junta ha llevado a la Fiscalía.



La portavoz de la Junta, que ha instado a los grupos a que planteen sus dudas sobre la renuncia en el Consejo de Administración de la CEXMA a través de sus representantes, ha añadido que sí es labor del Gobierno regional y de la Asamblea el control de las actuaciones como empresa pública "cuando se cree que no se están haciendo bien las cosas".



En este ámbito ha circunscrito la decisión de llevar ante la Fiscalía el alquiler del plató, una vez que la Intervención General de la Junta y los servicios jurídicos han hechos sus informes sobre un contrato sobre el que había "dudas" y que ha sido declarado nulo porque no respetó la Ley de Contratos y su precio era un 800 por ciento superior al de mercado.

Se le dijo desde el principio

Gil Rosiña ha explicado que en el mismo mes (marzo) que se conocieron esas dudas, se le comunicó a Santos que se iba a realizar una auditoría interna y que su labor "no es ser juez ni fiscal" a la hora de determinar quién o quiénes son los responsables en la "cadena de mando" de haber adoptado la decisión sobre el contrato.



"La Junta ha actuado cuando tenía que actuar, ha sido diligente y transparente", ha dicho la portavoz del Ejecutivo, que también ha negado que la radiotelevisión pública esté en crisis, como sí estaba en julio de 2015, que hizo que se adoptase la decisión de adherirla al Fondo de Liquidez Autonómica "para evitar su cierre".

Nuevo director, y ley reguladora



Gil Rosiña también ha apelado a los grupos parlamentarios a ser capaces de consensuar una nueva Ley de Medios Audiovisuales y para sacar adelante la propuesta de la Junta de que Urbano García sea el nuevo director de la Cexma, un asunto que irá al próximo pleno de la Asamblea.



Sin embargo para Podemos, las explicaciones "no han servido de mucho" y pretenden "desviar" la atención sobre otros responsables de la decisión sobre este contrato, que siguen en la CEXMA. Las cosas "se han hecho mal y los platos rotos los pagarán los mismos de siempre". Ese partido duda de que Carmen Santos hubiese podido elaborar sola este contrato de alquiler y sin los pertinentes informes.



Estas mismas dudas también las ha planteado el portavoz del PP, Miguel Cantero, que ha achacado a la Junta "la falta de confianza" con el resto de grupos y que "haya mentido desde el principio" sobre cuál es el motivo real de la salida de Santos, y ha reiterado que pese a la autonomía del ente "el control real de la CEXMA lo tiene el Consejo de Gobierno".

Financiación

Isabel Gil Rosiña ha reiterado en la comisión parlamentarias las cantidades ya conocidas de la deuda que ha llegado a acumular Canal Extremadura, superior a ocho millones de euros, lo que hizo que fuera beneficiaria de los fondos estatales FLA.

Por otro lado sigue el litigio ya anunciado para intentar la devolución por parte de la Hacienda estatal de 11 millones de euros en concepto de IVA que según el Canal estaría exento, como así se le consideró a otras televisiones autonómicas.