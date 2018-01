Trabajadores del Parador de Turismo de Plasencia, contra la precariedad laboral

Una treintena de trabajadores se manifestaron el sábado pasado en la entrada principal del Parador de Turismo de Plasencia y bajo lemas como “más negociación y menos imposición”, “ STOP precarización” protagonizaron una pitada de protesta.

El Parador alcanzará este 2017 niveles de ocupación pre-crisis, con 15.000 habitaciones ocupadas, cifra que no se alcanzaba desde 2010. Tanto las instalaciones como la atención que los clientes reciben por parte de la plantilla “gozan de una alta valoración por parte de sus clientes.

Esto no está redundando sin embargo en beneficios de cara a los trabajadores, que ni siquiera han recuperado el salario anterior al ERE, además de no disfrutar de ninguno de los beneficios del personal de otras empresas públicas (ni antigüedad, ningún día de asuntos propios…), con un calendario mensual que no se conoce por el trabajador hasta el fin de mes anterior, afirma el sindicato CGT en un comunicado.

Además, y este ha sido el detonante de esta nueva movilización, en el caso concreto de Plasencia, no se ha llegado a acuerdo con la dirección acerca del calendario de vacaciones de 2018, “no se están cubriendo bajas ni reducciones de jornada, no se reconocen trabajos de superior categoría, se siguen pagando horas complementarias a precios ridículos, y la mayor parte del empleo que generado es a través de ETT”.

Mientras tanto, la negociación colectiva del Convenio a nivel Red está paralizada desde 2009 (salvo por la “rebaja” sufrida con el acuerdo del ERE de 2013)