Trabajadores de la limpieza hospitalaria despedidos protestaron ante la Asamblea

Un grupo de trabajadores de la limpieza de hospitales, despedidos al no subrogar sus contratos la nueva adjudicataria del servicio, se han concentrado este jueves frente a las puertas de la Asamblea de Extremadura, mientras se celebra el pleno, para protestar por su situación.



La portavoz de los concentrados, Manuela Macías, ha explicado que medio centenar de trabajadores, que prestaban sus servicios en labores de limpieza en los hospitales Infanta Cristina, Perpetuo Socorro y Materno de Badajoz con la empresa Palicrisa, se han quedado sin trabajo al no ser subrogados sus contratos por Eulen, la nueva adjudicataria del servicio.



Según Macías, en principio se enfrentaron a esta situación 78 trabajadores, 21 de ellos del Centro Especial de Empleo, a quienes "al final le han hecho un nuevo contrato después de estar 20 días en la calle".



La portavoz de este colectivo ha indicado, en declaraciones a los medios, que se sienten "totalmente engañados, porque no se están cumpliendo las cláusulas sociales ni los acuerdos firmados ante notario por el señor Vara, que hasta ahora sólo han servicio para su campaña electoral".



Además, ha precisado que tampoco se ha cumplido el artículo 6 del convenio en cuanto a la obligación de subrogar a todos los trabajadores que tiene la nueva adjudicataria del centro al que están adscritos.



Manuela Macías ha destacado que sus puestos de trabajo siguen existiendo, pero se ven en la calle, porque Eulen "ha disminuido la plantilla", ya que "todo el personal que está en la calle no está sustituido".



"Nuestros puestos de trabajo eran reales, no inventados por la anterior empresa", ha dicho Macías, quien ha lamentado que encima de perder sus puestos de trabajo se ven "obligados a denunciar las indemnizaciones".



Desde CCOO se consideran "totalmente lógicas las reivindicaciones de estos trabajadores y trabajadoras" y se exige al Servicio Extremeño de Salud (SES) y a la administración regional que "abandone su pasividad ante esta injusticia" y tome cartas en el asunto para encontrar una solución a este problema.



Según señala, no solo se han incumplido las cláusulas sociales con las que la administración regional y el SES deben formalizar sus adjudicaciones, sino también los establecido en el artículo 6 del Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Badajoz en referencia a las subrogaciones.