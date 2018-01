UGT pide el mismo esfuerzo para crear empleo en Cáceres, que el usado en rechazar la mina

El sindicato UGT de Extremadura ha reclamado a los distintos colectivos y partidos que han mostrado su oposición al proyecto de la mina de litio en Cáceres que trabajen "con la misma insistencia" para traer proyectos industriales a la ciudad y paliar la situación de desempleo que viven casi 10.000 personas.



En una nota, este sindicato señala que los datos que posee sobre el mencionado proyecto son los que se han publicado en la prensa, ya que ni la empresa ni las administraciones públicas les ha trasladado ninguna información para poder analizar la situación con la precisión que requiere el asunto.



Sí afirma que por esos datos se sabe que supondría para Cáceres la creación de entre 500 y 800 puestos de trabajo sólo, en la puesta en marcha de dicha explotación y entorno a los 200 directos con la explotación en marcha, que a su vez crearían unos 900 indirectos.



UGT asegura que, de entrada, siempre estará a favor de la creación de puestos de trabajo, sobre todo en una ciudad como Cáceres, con una alta tasa de desempleo históricamente arrastrada como consecuencia de su poca industrialización.



Por ello, entiende que este proyecto "podría ser, siempre y cuando supere todas las medidas contempladas en la normativa ambiental, un proyecto atractivo sobre todo para los miles de desempleados de la ciudad y su entorno".



No obstante, reconoce que una vez que las administraciones locales y regionales y una parte importante de los partidos políticos, han anunciado su oposición al proyecto, UGT considera que "nace muerto", por lo que "no tiene ningún sentido que UGT establezca una postura a favor o en contra porque el proyecto ya no tiene ninguna viabilidad".



Este sindicato recuerda que su formación viene defendiendo la necesidad de un cambio de modelo productivo que cambie el patrón de crecimiento.



Este nuevo modelo productivo debería sustentarse en actividades que den solidez al crecimiento, estabilidad al volumen y calidad en el empleo y aporten valor añadido e innovación.



UGT añade que esta transformación debe abordarse aplicando los principios de una transición justa en la triple dimensión: social, ambiental y económica.



Por ello, reclama "que esas mismas fuerza que han manifestado su oposición al proyecto de la mina, trabajen con la misma insistencia para traer proyectos industriales" a la ciudad de Cáceres.

Siguen los trabajos

Por su parte la Plataforma Salvemos la Montaña ha denunciado que siguen los trabajos de perforación en la zona de Valdeflores "a pesar del 'no' de los políticos" y mantiene su convocatoria de manifestación para el sábado "contra la destrucción de la Montaña".

La organización ha explicado que la perforadora de la empresa "Extremadura Mining S. L.", una filial creada expresamente para la explotación de la mina, "no descansa" ya que trabaja "las 24 horas del día, sin descansos y en turnos de ocho horas".



"Siguen agrediendo de forma sistemática el paraje natural de Valdeflores y lo hacen con la connivencia de nuestros gobernantes, tanto de la Administración regional como la local", ha señalado la Plataforma, que agrega que la licencia de obra menor no se revoca y pregunta "¿a qué jugamos?".



Por esto, mantiene su convocatoria de manifestación contra la mina para el próximo sábado, día 3, en la Plaza Mayor y ha hecho un llamamiento a la población a través de redes sociales para "llenar la plaza de globos verdes en señal de protesta".



La Plataforma ha recordado que ha movilizado a una gran cantidad de ciudadanos para presentar 7.000 alegaciones contra el Plan de Restauración de la ampliación del permiso de investigación minera, que se desarrollaría en una zona más amplia.



Ahora, ha hecho un llamamiento para que esas 7.000 alegaciones se conviertan en 7.000 voces contrarias a la mina el próximo sábado.



También han presentado alegaciones asociaciones ecologistas como Acima, Adenex y Ecologistas en Acción.



La Plataforma considera que los sondeos mineros que se hacen suponen perforaciones de hasta 500 metros bajo el suelo, con la posibilidad de vertidos de residuos peligrosos.



En este sentido, ha subrayado la existencia del acuífero subterráneo del Calerizo, que está en la zona de investigación "y cuyas aguas podrían quedar afectadas por un vertido o por los mismos sondeos".



La entidad ha insistido en que "paren las máquinas inmediatamente" porque las medidas preventivas y correctoras en caso de vertidos "son ambiguas y carecen de la suficiente concreción".