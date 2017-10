Vara: Espero que los responsables de este ataque a la democracia paguen las consecuencias

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara , ha señalado sobre la situación en Cataluña que espera que la justicia actúe y que "los responsables de este crimen contra la democracia paguen las consecuencias allí donde las tienen que pagar, que es sentándose en el banquillo".



Se ha expresado así en el programa "Gente Viajera" de Onda Cero, en el que también ha señalado que "cuando se asalta la soberanía nacional" y la legalidad, "hay que estar con la ley".



En este sentido, ha abogado por estar "unidos" y apoyar la convocatoria de las elecciones en Cataluña que son "las que van a permitir que los ciudadanos hablen".



Al mismo tiempo ha trasladado "todo el afecto" y "un abrazo fraternal" a los catalanes que "son y se sienten españoles", muchos de los cuales están "sufriendo en silencio en sus hogares el asalto a la legalidad".



El presidente extremeño también ha sido preguntado por la movilización convocada por el Pacto del Ferrocarril el próximo 18 de noviembre en Madrid para exigir un buen servicio ferroviario.



Según Vara , "decenas de miles" de extremeños acudirán a esta movilización que se plantea de "una manera reivindicativa, pero también lúdico-festiva" y a la que asistirán muchas personas procedentes de las casas regionales de Madrid y otras comunidades.

"Lo que nos corresponde"

En esta concentración, Extremadura, "un pueblo enormemente solidario y justo", reivindicará "lo que nos corresponde", que es "un transporte ferroviario digno", pues "no puede ser que se tarde de Madrid a Segovia 20 minutos y de Madrid a Badajoz seis horas".



"Este país no lo puede permitir...no puede tener a una de sus regiones absolutamente incomunicada por vía férrea", ha dicho Fernández Vara , quien espera que se cumplan los compromisos adquiridos por el Gobierno central de que "en 2019 esté la plataforma terminada y tren electrificado en 2020".



Por otro lado, ha mostrado "todo el apoyo incondicional" de la Junta a la candidatura de La Siberia como Reserva de la Biosfera.



"Si hay alguna zona que lo merezca esa es la comarca de La Siberia. Se ha hecho un gran esfuerzo por mantener inalterable a lo largo de los años un ecosistema tan especial".



Vara ha destacado la evolución positiva del turismo, con un crecimiento de los viajeros y las exportaciones, en Extremadura, que ha ido incorporando a su oferta nuevos atractivos turísticos, como la astronomía, para que "el que venga se sienta bien tratado y se acuerde de experiencias emocionantes" en esta comunidad.



No obstante, la región tiene que afrontar una serie de "retos" como los "alojamientos ilegales" y trabajar por "un mayor despliegue de la fibra óptica", lo que favorece al sector del turismo.