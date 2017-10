Vara lanza un “abrazo inmenso” a las catalanas y catalanes que no celebran nada

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha trasladado "un abrazo inmenso" a las catalanas y catalanes que "hoy no están celebrando nada".



"No estáis ni estaréis solos", ha escrito el jefe del Ejecutivo extremeño a través de su cuenta de Twitter, en la que también añade que "a los catalanes que son también extremeños les enviamos desde Extremadura nuestro cariño".



"Y a los extremeños que son también catalanes nuestro eterno cariño y agradecimiento".



En declaraciones al programa "La Ventana", de la Cadena SER, Vara, que no ha ocultado su "tristeza" por la declaración de independencia aprobada en el Parlament de Cataluña, ha dicho que "estos señores" han "atracado la soberanía nacional".



"Lo que parece un disparate es que para cambiar el Estatuto de Autonomía de Cataluña hagan falta dos tercios, y estos, con 70 votos y al margen de que no tienen competencias para ello, proclamen la independencia", ha añadido Fernández Vara, que ha calificado de "brutal" lo ocurrido.



A su juicio, lo sucedido en el Parlament ha sido "un espectáculo, un esperpento, y pasarán a la historia como la generación que destrozó a su tierra".



Además, ha tildado de "patético" el hecho de que los diputados de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP "no se hayan atrevido a dar la cara", en alusión al voto secreto ejercido. "Si estas convencido de lo que estás votando y de las consecuencias, no seas cobarde", ha apuntado.



Al mismo tiempo, Fernández Vara ha pedido a las españolas y españolas que no hagan boicot a los productos catalanes, pues "lo pagarán los pobres, los débiles, los humildes y los trabajadores"

Podemos

Desde Podemos se ha afirmado que la declaración unilateral de independencia del Parlament es "un completo absurdo y un auténtico delirio" por parte de "un gobierno que no ha entendido que la mitad de la población no lo está apoyando" y que "está la mitad de la Cámara fuera".



Lo sucedido hoy en Cataluña es "una mala noticia" para el país y se han mostrado "dolidos" tanto por la DUI como por la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno central.



En este sentido, han criticado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy vaya a asumir las competencias de una comunidad autónoma, lo cual "no tienes precedentes y sienta un muy mal precedente para nuestra historia democrática".

Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Victoria Domínguez, ha manifestado a los españoles y catalanes que "no están solos" tras la declaración unilateral de independencia y ha reclamado una convocatoria "urgente" de elecciones en Cataluña.

Lamenta que se haya cumplido "la hoja de ruta" que tenía trazada el independentismo y que "no había manera ninguna de parar" porque "lo tenían pensado desde el principio" y así lo lleva denunciando Cs "desde hace mucho tiempo".



Ciudadanos va a defender "a ultranza el Estado democrático de Derecho y la ley", y, en este sentido apoya la aplicación del artículo 155 porque "hay que restaurar la legalidad en Cataluña cuanto antes". Además ha pedido la convocatoria "urgente" de elecciones en ese territorio para elegir a unos "nuevos interlocutores". "Estos ya no son válidos, no lo eran antes pero a partir de hoy están totalmente fuera de la legalidad".