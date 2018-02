Vara: Hay que lograr 25.000 empleos más para equilibrar ingresos y gastos

El secretario general del PSOE extremeño y jefe del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, ha advertoido que "Extremadura tiene que lograr en los próximos años 25.000 o 30.000 empleos más, pues hasta que eso no ocurra no estaremos en el punto de equilibrio entre nuestros ingresos y nuestros gastos".

En este marco, Fernández Vara ha subrayado la necesidad de que la región cuente con más empresas, con mayor dimensión, con el fin de consolidar el empleo y mejorar la calidad del mismo.

El líder de los socialistas extremeños se ha expresado así en una entrevista publicada en el número 2 de la revista "El Socialista Extremeño" del PSOE regional.

"Me obsesiona dejar una Administración pública no solo saneada, sino también equilibrada", añade.

A su juicio, Extremadura "ha salido de la UCI" en la que se encontraba. "Cuando llegamos a la Junta en 2015, la situación económica era muy, pero que muy, complicada", ha expuesto Fernández Vara, quien ha apuntado que en esas fechas había alrededor de 540 millones de euros de déficit.



"Estamos mejor que hace dos años porque tenemos 30.000 parados menos, pero sigue habiendo muchos. Mientras haya 110.000 o 120.000 desempleados, aquí no puede nadie tener autocomplacencia", ha manifestado el secretario general del PSOE de Extremadura.



En este sentido, ha apuntado que la economía extremeña es ahora "más equilibrada que hace 8 o 9 años en el sector servicios, en el de la industria y en el turismo, y eso hace que la desproporción que antes había ahora no se dé".



"Estamos mejor que se estaba, pero la región aún no está como yo quiero que esté", ha remarcado.



En materia de financiación autonómica, Vara ha explicado que ésta "no es fin sino un medio". "Es la herramienta que te permite tener una educación o una sanidad que no sean solo universales o gratuitas, sino que sean las mejores".

Un tiempo nuevo

En cuanto a la relación política y de diálogo con el resto de grupos parlamentarios de la Asamblea, especialmente con la llegada de nuevas formaciones (Podemos y Cs), Fernández Vara ha dicho que es "un tiempo nuevo que ha provocado un mayor debate".



"Todos estamos aprendiendo de todos, y es bueno que nos demos cuenta de que nadie está en posesión de la verdad absoluta", ha manifestado.



En clave interna de partido, ha expuesto que "lo importante" no son las personas y sí "las ideas que nos sustentan y la organización que hay detrás".



"El PSOE no nos pertenece, es nuestra segunda casa, la mejor de nuestras apuestas, tanto personales como colectivas. Es un instrumento de cambio social, pero pertenece a la ciudadanía, a quienes lo votan, a quienes lo han apoyado en momentos difíciles", ha afirmado.



A su juicio, el capitalismo actual "ya no invierte en fábricas, ni en mano de obra, donde había que utilizar las políticas tributarias para recaudar y luego hacer una redistribución de esa riqueza por la vía de los presupuestos de los gobiernos".



"Ahora se invierte en activos a muy corto plazo que permiten ganar mucho comprando y vendiendo", ha dicho el líder socialista extremeño, para quien, en "este nuevo sistema, la dificultad que encontramos para la izquierda es ver cómo somos capaces de seguir defendiendo las políticas redistributivas".



"Ese es nuestro gran reto. Hay que analizar este mundo tan cambiante y entender, de una vez por todas, que hay ideas que son inalterables, pero hay propuestas que valían para hace 30 años pero que hoy no son útiles", ha aseverado.



Fernández Vara, que ha defendido el carácter municipalista del PSOE extremeño, ha apuntado que el "nuevo programa" electoral "hay que hacerlo con la calle, con la gente", pues solo así "descubriremos las nuevas necesidades de la gente y nos pondremos nuevos retos".