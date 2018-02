Vara: el próximo programa electoral lo hará mucha gente y cambiará la realidad

El secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que de la campaña "Contamos Contigo", que han iniciado este sábado en Badajoz, saldrá un programa electoral en el que participarán muchas personas y asociaciones para construir un proyecto que cambie la realidad.



En el acto celebrado en el Palacio de Congresos "Manuel Rojas", antes unos 200 asistentes, Fernández Vara ha afirmado que intentan mejorar esa realidad, pero que llegará un momento en el que habrá que avanzar y mirar y pensar más en el futuro.



El líder socialista ha recordado que ahora todo el mundo se preocupa por la demografía, la despoblación o el cambio climático, problemas que se arrastran desde hace muchos años y a los que en su momento no se le dio la importancia necesaria.



Así, ha puesto como ejemplo de nuevo reto la discapacidad, la necesidad de encontrar un sitio para aquellos discapacitados que se han hecho mayores y no pueden estar con sus padres, así como ir al paso definitivo de la integración de los mismos.



"Ya se dio en las escuelas y con el acceso a determinados puestos de trabajo, y ahora hay que ir más allá y hacer que todo sea adaptable para su plena integración", ha agregado.

Debate social

Con esta campaña, Fernández Vara quiere no solo introducir mensajes de fondo sobre medidas o proyectos concretos, si no también de hábitos como recuperar el debate social abierto.



A su juicio, no todo lo del pasado es mejor o peor, "el pasado es el presente de aquel tiempo" y se podrán recuperar enseñanzas del mismo para volver a ponerlas en práctica o hacer totalmente lo contrario, pero hay que analizar, discutir y pensar entre todos.



El secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas del PSOE de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, ha explicado que la campaña se basa en la "escucha activa a todos los ciudadanos" durante un año, en la que se recogerán propuestas y que culminará con la celebración de tres conferencias, una sobre Extremadura en Europa, otra sobre política municipal y otra sobre política autonómica.



Después se iniciará la fase de redacción, para "convertir todos los documentos en compromisos y propuestas concretas", ha dicho Ferreira, y el proceso concluirá con la fase de respuesta activa, en la que "se responderá a todos los ciudadanos que hayan hecho propuestas".



Según Ferreira, las acciones se canalizarán en cuatro grandes bloques políticos: Modelo productivo, economía y sostenibilidad; Políticas sociales e igualdad; Modelo territorial y retos demográficos; y Transparencia, participación social y buen gobierno.



Por último, Fernández Vara ha mandado un recuerdo para su amigo el especialista en efectos especiales cinematográficos Reyes Abades, que falleció ayer, y del que ha dicho que fue de los extremeños más importantes del siglo XX.