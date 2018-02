Vecinos de Extremadura y Castilla-La Mancha cortan la N-430 para pedir una carretera segura

Alcaldes, vecinos, empresarios y colectivos de los 52 municipios de las provincias de Ciudad Real, Badajoz y Cáceres que conforman la Plataforma 'Nacional 430' han protestado para que esta carretera deje de ser, estadísticamente, la tercera con mayor siniestralidad del país.



Cientos de personas se han manifestado este jueves en Piedrabuena (Ciudad Real) y han cortado durante dos horas el tráfico en esta vía de comunicación que une Levante con Extremadura para exigir al Ministerio de Fomento una carretera "digna y segura".



Los manifestantes han reivindicado el arreglo y la adecuación inmediata de la actual carretera que, según ha dicho a Efe el portavoz de la plataforma y alcalde de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), Venancio Rincón, presenta "un lamentable estado de conservación, con un firme peligroso, que sigue provocando cada mes numerosos accidentes de tráfico".



Para Rincón, el asfaltado de la carretera y la eliminación de curvas peligrosas que convierten su trazado en un "lugar donde es fácil encontrar la muerte o resultar herido" es el primer paso que se debe dar previo a ejecutar su desdoblamiento para reconvertirla en la futura autovía A-43.



El alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, quien junto a otros alcaldes encabezaba la marcha con una gran pancarta, ha recordado que la plataforma no renuncia a reclamar que el trazado de la futura autovía A-43 que ha de terminar de conectar Levante con Extremadura se planifique por el actual trazado de la N-430.



La opción norte, que supondría utilizar parte del trazado de la N-430 para diseñar la A-43, es la mejor opción, han considerado, aunque eso no significa "ir en contra de nadie".



El alcalde de Herrera del Duque (Badajoz), Saturnino Alcázar, ha dicho a los periodistas que los ministros Álvarez Cascos y Magdalena Álvarez ya prometieron en su día el desdoblamiento de la N-430 en autovía.



"Son muchos años los que venimos demandando esta actuación", ha indicado, "y muchos los que seguimos con el mismo problema de seguridad, tráfico y falta de desarrollo".



Alcázar ha advertido de que "son 200 kilómetros lo que restan para unir el océano Atlántico con el mar Mediterráneo y hacer posible que la A-43 sea una realidad".



Y ha apuntado que no se entiende que no se acometa este trazado de la carretera, cuando desde Ciudad Real a Levante la N-430 se desdobló en autovía y lo mismo ocurrió con el trazado que va desde Torre Fresneda a Badajoz.



El alcalde de Herrera del Duque ha pedido que este proyecto "se aborde con criterios razonables y económicos y teniendo en cuenta el medio ambiente".

Tercera manifestación

La Plataforma 'Nacional 430' espera que tras esta tercera protesta masiva que han protagonizado los 52 municipios, que con anterioridad se han manifestado en Puebla de Don Rodrigo y Santa Amalia (Badajoz), el Ministerio de Fomento les escuche y atienda sus peticiones.



De hecho, han recordado que hace más de un mes que este colectivo solicitó una reunión urgente con responsables del Ministerio de Fomento, sin que, por el momento hayan recibido contestación.



El portavoz de la plataforma, Venancio Rincón ha advertido que si en un plazo relativamente breve siguen sin tener respuesta del Gobierno de España, volverán a plantear nuevas medidas de protestas hasta conseguir que sus "justas reivindicaciones sean escuchadas".



"No estamos dispuesto a ver morir más gente en esta carretera, no queremos seguir siendo testigos de cómo se siguen produciendo accidentes de tráfico y muchas familias quedan destrozas cada semana por la inacción de quien tiene la responsabilidad de la gestión de estas infraestructuras", ha afirmado.



La concentración la ha encabezado Crescencio Díaz, superviviente del accidente de tráfico que sufrió en 2015 un retén de trabajadores de incendios y en el que perdieron la vida dos compañeros. Ha acudido en silla de ruedas y acompañado por su mujer e hijos.



Su esposa, Ana Morales, ha explicado a Efe que han acudido para pedir que se pongan medidas para frenar los accidentes de tráfico que dejan familias destrozadas como la suya y ha agregado que estaban allí para "recordar a quienes han fallecido en esta carretera" y dar visibilidad a todas las víctimas.



Consuelo Villanueva de la Flor es la madre de un joven que el pasado 15 de septiembre sufrió otro accidente en la N-430, en Alcolea de Calatrava, y que permanece ingresado en el Hospital Beata María Ana de Madrid ya que sufrió graves daños cerebrales e importantes secuelas físicas.



Por esta carretera circulan a diario más de mil vehículos pesados y más de 4.500 ligeros y en los últimos diez años ha habido 244 accidentes de tráfico que han provocado entre 44 y 46 muertos y un gran número de heridos graves.



En algunos 'puntos negros' de esta carretera la siniestralidad se ha incrementado un 143 por ciento.