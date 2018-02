El 112 activa este martes la alerta amarilla en el norte de Cáceres por nieve

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias "112" de Extremadura ha decretado el nivel de alerta amarilla para mañana martes, día 27, en el norte de la provincia de Cáceres por la previsión de precipitaciones de nieve.



En una nota, la Junta ha señalado que la alerta se activará a las 09:00 horas y finalizará a las 18:00, y la acumulación de nieve en 24 horas puede llegar a los cinco centímetros de espesor a partir de los mil metros.



El 112 recomienda a la población no viajar si no es necesario y, y en caso de hacerlo, no ir solo y usar el transporte público.



Asimismo, se recomienda llevar cadenas, el depósito lleno, un teléfono móvil y no conducir de noche, y en los domicilios tener calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse.