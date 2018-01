El 112 activa para este sábado la alerta amarilla por nevadas en el norte de Cáceres

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado para este sábado el nivel amarillo de alerta ante la posibilidad de nevadas en el norte de Cáceres, según apuntan las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según estas previsiones, entre las cinco de la madrugada y las doce de la mañana podría nevar por encima de los 800-1.000 metros de altitud en la zona del norte de Cáceres, donde la acumulación de nieve, en 24 horas, podría llegar hasta los 7 centímetros de espesor.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a los ciudadanos no realizar viajes a no ser que sea necesario, y, caso de tener que viajar, no hacerlo solo y, si es posible, en transporte público. Además, llevar cadenas, el depósito del vehículo lleno y un teléfono móvil. En cualquier caso, evitar conducir de noche.

Además, aconseja tener en casa material de calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse, y que en caso de necesitar algún tipo de asistencia los ciudadanos deben llamar al 112.

Carreteras

La circulación en las carreteras extremeñas a pesar de las inclemencias meteorológicas es normal en Extremadura y no hay incidentes relevantes, al margen de que de la carretera CC-102, en el Puerto de Honduras entre las localidades cacereñas de Cabezuela del Valle y Hervás, sigue cerrada por nieve.

Así lo han señalado a EFE responsables de la Guardia Civil de Tráfico de Cáceres y de Badajoz.

El Puerto de Honduras lleva varios días cerrado al tráfico aunque no tiene esto no tiene una relevancia especial porque suele tener poca circulación y prácticamente es de acceso a las fincas ganaderas y forestales.

En todo caso, efectivos de la Diputación Provincial trabajan para su despeje.

En el caso de la provincia pacense, no existe ningún problema de importancia.