El fiscal pide que siga adelante la causa contra la diputada de Cs Victoria Domínguez

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha pedido que se rechace el recurso presentado por la diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez, y por tanto que continúe la causa judicial contra ella por no ordenar el derribo de chalés ilegales levantados en la sierra de Santa Bárbara en Plasencia, construcciones expedientadas mientras ella era concejala delegada de Urbanismo en esa ciudad.

El fiscal se ha manifestado en el mismo sentido contra el recurso presentado por otra ex concejala de urbanismo, Mónica García, y que se la siga juzgando.

El escrito del fiscal es una de las cuatro opiniones que las partes pueden emitir una vez que el juez instructor de la causa, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ha decidido recientemente que continúen las diligencias contra la diputada de Cs y también contra otra exconcejala de urbanismo, Mónica García Díez; las otras tres partes son esta última y Victoria Domínguez, acusadas ambas, y el Ayuntamiento de Plasencia que es la acusación privada.

De momento entonces ante la decisión del juez instructor de seguir adelante con la causa se han manifestado en contra la diputada de Cs y Mónica García, y a favor la Fiscalía.

De la cuarta parte, el Ayuntamiento de Plasencia, aún no se tienen noticias, pero según algunas fuentes habría optado por no decir nada y mantener silencio.

Ahora será el pleno de la Sala Civil y Penal, formado por varios magistrados, el que se pronuncie a la vista de la decisión de uno de ellos, que es el juez instructor, y de las opiniones emitidas por la Fiscalía, Victoria Domínguez y Mónica García, además de la del Ayuntamiento de Plasencia si finalmente se manifiesta.

Los argumentos

Los recursos de las ex concejalas Díaz y García piden el sobreseimiento y archivo de la causa por no ser ellas competentes para ordenar derribos –lo era la alcaldesa- y por otros motivos como haber prescrito o no estar suficientemente argumentadas e individualizadas las acusaciones.

El de la ahora diputada de Cs añadía que si no se sobreseía, se procediera también contra el actual alcalde (PP) de Plasencia, Fernando Pizarro, que tampoco ha derribado ninguno de los chalés ilegales, ni de los expedientados entonces, ni de los tramitados después.

La negativa de Fiscalía a esos recursos se basa principalmente en que pese a que la alcaldesa Elia Blanco tenía en exclusiva el poder de dictar la resolución de derribo, a las concejalas de urbanismo les cabía la posibilidad de pedirlo, de instarlo, pero no lo hicieron. En cualquier caso cree que es algo que debe aclararse celebrando un juicio.

Además el fiscal estima que no han prescrito los presuntos delitos, y que están suficientemente individualizadas y concretadas las acusaciones.

En cuanto a la petición de Díaz de encausar también al actual alcalde Fernando Pizarro, Fiscalía contesta que la competencia no es del Tribunal Superior, sino del juzgado de instrucción de Plasencia del que procede la causa.