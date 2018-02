Un juicio por agresión sexual en Badajoz se suspende de nuevo por incomparecencia de la víctima

La Fiscalía de Badajoz pide cinco años de prisión para un hombre acusado de un delito de agresión sexual contra una mujer en octubre de 2016, después de que presuntamente la forzara para que mantuviera con él relaciones no consentidas.



El juicio sobre este caso, que se iba a celebrar en la Audiencia de Badajoz, se ha suspendido por segunda vez debido al mismo motivo que la primera: la incomparecencia de la víctima.



En declaraciones a los medios, el abogado de la defensa, José María del Pozo, ha lamentado la nueva suspensión de la causa, a pesar de que el presidente de la sala afirmase en la primera ocasión que el juicio se celebraría con o sin la presencia de la mujer, según el letrado.



"Es un atropello a mi cliente", ha afirmado Del Pozo, quien ha criticado que se haga al hombre pasar por la difícil situación de acudir a los juzgados y que la presunta víctima no comparezca.



Ha explicado que al hombre se le acusa de forzar a la mujer para mantener relaciones sexuales sin su consentimiento cuando se encontraban en las antiguas escuelas de la barriada pacense de Los Colorines, hoy abandonadas, mientras que el varón sostiene que fue acordado a cambio de dinero.



La defensa pide por tanto la absolución para su cliente y, en caso de no estimarse, que se contemple una eximente completa por el retraso mental que sufre el hombre.



El retraso mental es reconocido por la Fiscalía, según el abogado, pues las penas solicitadas por este tipo de actos es superior a los nueve años si no se tiene en cuenta esta eximente.



La Audiencia pacense prevé celebrar el juicio, cuya fecha espera fijarse para antes de verano, en caso de una nueva incomparecencia de la mujer, según Del Pozo