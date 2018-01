Aceptan las peticiones anteriores al 29 diciembre para nuevos viñedos de cava

El Gobierno aceptará todas las solicitudes para nuevas plantaciones de uva para cava, aunque no se hayan replantado, realizadas antes del pasado día 29 de diciembre, fecha en la que se aprobó la nueva regulación que limita el crecimiento de las superficie de viñedos para este caldo.



Así lo ha explicado el secretario general de Agricultura del Ministerio, Carlos Cabanas, antes de reunirse en Requena (Valencia) con el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, y agricultores, cooperativas y la Generalitat para analizar la situación del sector y explicar las decisiones en esta materia.



Cabanas ha recordado que la resolución establece un crecimiento de la superficie de viñedo en general del 0,52 %, lo que supone unas 4.950 hectáreas para toda España, y en el caso de la DO Cava, se mantiene el mismo porcentaje pero "se han atendido parcialmente algunas recomendaciones del sector".



En concreto, ha explicado que la decisión se toma exclusivamente para un año y ha abogado por un "ordenamiento ordenado y sostenible", como establece la propia legislación comunitaria, "que responda a las expectativa de mercado y no afecte a la devaluación o no de determinado producto".



Según el secretario general del ministerio, la limitación del cava responde a que la superficie ha crecido en 2017 un 6,5 %, "muy por encima de lo que somos capaces de vender", ya que el aumento de las ventas se sitúa "en el 0,42-0,43 %".



No obstante, ha hecho hincapié en que "todas las solicitudes antes de la fecha de publicación de la resolución, aunque no se hayan replantado, son válidas" y la limitación se establece en las solicitudes a partir de esa fecha.

Ha indicado que cuando se estudien esas nueva solicitudes, se podrá determinar la superficie que corresponde a cada una de las zonas de la DO Cava, que afecta a siete comunidades autónomas, de las 170 hectáreas en las que se limita el crecimiento de estos viñedos.



Cabanas, que ha asegurado que han estado en contacto con la Conselleria de Agricultura, ha incidido en que "cuando estás en un club como es el cava, hay que ser lo suficientemente prudentes a la hora de establecer los crecimientos para no devaluar una Denominación".



Además, ha hecho hincapié en que "las distintas zonas donde se produce cava, en siete comunidades autónomas, son vasos comunicantes: no todo lo que se produce en Requena se embotella en Requena y se manda a otras zonas".



El secretario ha apuntado que el trato es "razonable" y ha insistido en que con las nuevas solicitudes se llegará a un crecimiento de unas 4.500 hectáreas, "casi del 11 o 12 % cuando las ventas crecen por debajo del 0,5 %".



Carlos Cabanas ha asegurado que el Ministerio pretende "sentar a todos los que tienen que ver con el cava para hacer un análisis de la situación del sector".