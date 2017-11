El alcalde de Mérida pide al rector de la Universidad que dimita si no es capaz de atraer alumnos

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha declarado sobre la posibilidad de que se suprima en la ciudad el Grado de Topografía, que si el rector de la UEX, Segundo Píriz, no es capaz de evitar que el 40 % de los estudiantes extremeños cursen estudios en otras universidades, que dimita.



"Aquí hay una responsabilidad y desde luego no es del alcalde de Mérida ni de ninguno de los alcaldes de las ciudades donde está la Universidad de Extremadura", ha dicho Osuna a preguntas de los medios tras la presentación del Festival de Cine Inédito de Mérida.



Además, se ha preguntado cómo es posible que haya universidades privadas interesadas en instalarse en distintas ciudades extremeñas, entre ellas Mérida que "también tiene propuestas", y sin embargo "cada vez baja más la calidad y oferta de la universidad pública".



"Si alguien tiene responsabilidad que la asuma, que es lo que hacemos los políticos cuando tenemos una tarea y fracasamos en ella", ha insistido Osuna, que “no va a permitir” que se suprima el Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía para sustituirlo por un Grado en Ingeniería en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección.



El Ayuntamiento de Mérida, ha dicho, pondrá "todos los esfuerzos y recursos" para que "el próximo curso los alumnos se matriculen en primero de Topografía y no salga adelante esta iniciativa de la Junta de Gobierno de la UEX".



En este sentido, el Consistorio ha remitido una carta, con fecha 6 de noviembre, al rector de la UEX en la que propone firmar un convenio con el Centro Universitario de Mérida para "hacer atractiva la oferta universitaria" de la ciudad a los estudiantes con "una serie de prestaciones y ayudas, bien de transporte público o uso de instalaciones deportivas", entre otros.



Asimismo, ha anunciado que se pretende dedicar "parte del presupuesto municipal para ayudar a las familias con menos recursos a la financiación de la matrícula del primer año".

Ningún alumno de inicio

No en vano, en "este último año no se ha matriculado de inicio ningún alumno en el Centro Universitario de Mérida".



También propondrá a los grupos municipales una declaración institucional para exigir el mantenimiento de dicho grado, así como una mayor inversión para la universidad en la capital extremeña.



En este sentido, ha criticado que no se haya hecho "ni una sola inversión" en el centro emeritense en los últimos diez años y que éste "sobreviva con un presupuesto de 150.000 euros de la UEX para los suministros de luz y agua".



"No se puede pretender que vengan estudiantes a los centros universitarios sin haber inversión por parte de la UEX", ha recalcado Osuna, al tiempo que ha recordado que el decreto que regula las titulaciones contempla una disposición adicional que hace referencia a las condiciones socioeconómicas.



A este respecto, ha defendido que el Grado de Topografía en Mérida es de los pocos que se mantienen en España y que aunque haya habido un descenso de la demanda debido a la coyuntura económica, ésta se recuperará en cuanto crezca la obra pública y privada.



Así, entiende que "porque este año se hayan matriculado tres alumnos no se puede eliminar" y que es "fundamental pensar en el futuro no en el presente".



En cualquier caso, ha llamado a "la calma y a la prudencia" porque este proceso tiene "un trámite muy largo" y "falta que pase por el Consejo Económico y Social (CES) y el propio Consejo de Gobierno de la Junta.



Osuna, quien se ha mostrado "convencido de que (este grado) no va a desaparecer", ha agradecido también la colaboración prestada por el portavoz de IU Mérida, Álvaro Vázquez, y el secretario general del SIEX, Antonio Vélez, para buscar soluciones y alternativas.