Empleados del servicio de limpieza de Badajoz piden un nuevo convenio con mejoras

Los empleados de la empresa FCC, adjudicataria de la limpieza y recogida de basuras de Badajoz, se concentraron este martes ante el ayuntamiento para solicitar mejoras laborales a través de la negociación de un nuevo convenio.



Los trabajadores, que no descartan acudir a la huelga, denuncian que la empresa no quiere crear una mesa negociadora para la puesta en marcha de un nuevo convenio, pues el último caducó en 2016 y su texto ha sido prorrogado por la dirección.



Desde el comité de empresa, sus representantes Antonio Baena y Francisco Javier Masero han explicado que esta situación ya ha sido llevada a los tribunales. Entre las cuestiones que han denunciado, señalan que desde principios de este año los empleados detectaron que se estaban solapando los descansos diarios con los semanales, ya que sus descensos son de 24 horas, en vez de 48, un aspecto que también se ha llevado a las tribunales, pues la empresa "reconoce" esta circunstancia pero no negocia para mejorarla.

Más de 130 demandas por daños y perjuicios

Según han manifestado, los empleados han interpuesto más de 130 demandas por daños y perjuicios debido a estos solapamientos de descansos, por cantidades que van desde los 20.000 a los 10.000 euros, según los casos.



Otro de los aspectos que se exige es la equiparación salarial con los empleados de la misma concesionaria en Mérida y Cáceres, y en el Ecoparque de Badajoz. Por ejemplo, en relación a la capital extremeña existen diferencias retributivas por realizar la misma tarea, de entre 800 y 2.600 euros, según el puesto.



Además, los empleados de la concesionaria lamentan los retrasos en la resolución de diversas cuestiones relacionadas con la seguridad y el salud en el trabajo. En este sentido, el delegado portavoz de CNT en la concesionaria, José Francisco González, ha lamentado las dificultades para negociar aspectos como los desbroces o la recogida del mercadillo dominical por las tardes en verano, trabajos efectuados con altas temperaturas.



Ante estas circunstancias, los empleados consideran que es preciso una negociación que permita mejorar las condiciones retributivas, de descansos o de seguridad, entre otras cuestiones, en el servicio de limpieza y recogida de basuras en la ciudad.



El comité de empresa ha recordado que el Ayuntamiento es el "pagador del pagador de los empleados" y, por tanto, tiene responsabilidad en la búsqueda de la negociación para la resolución de estos problemas.



FCC tiene una plantilla de 217 trabajadores en Badajoz y su Comité de Empresa está representado por los sindicatos CSIF, USO, UGT y CCOO, más la Sección Sindical de CNT.