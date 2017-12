PP de Cáceres aplaude el apoyo de C’s a sus presupuestos y tacha a PSOE y Podemos de ‘radicales’

El portavoz municipal del Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha valorado el apoyo de Ciudadanos (C's), que por segundo año consecutivo ha permitido dar luz verde a los presupuestos de l PP. En contra ha criticado la "oposición radical del PSOE y Podemos".

Ha destacado que "las relaciones con C's son más que fluidas y han permitido que por segundo año saquemos adelante unos presupuestos con un gobierno en minoría".

Critica que el Grupo Municipal Socialista y CCTú no hayan realizado aportaciones al presupuesto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, puesto que no se han registrado alegaciones. "El presupuesto actual no se va a prorrogar ni un día, lo que demuestra la eficiencia de este gobierno".