El comité de derechos del PP analizará el caso de Lobato, según Monago

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado este sábado que el Comité de Derechos y Garantías del partido analizará la situación del alcalde de Almendralejo, José García Lobato, y de dos de sus concejales, que han sido llamados a declarar por el juez como investigados dentro del caso Púnica.



Este órgano interno del PP "tendrá que abrir un expediente informativo" en un plazo "breve" para abordar la situación del regidor y de los ediles Luis Alfonso Merino y Carlos González Jariego, ha señalado Monago en Almendralejo, a pregunta de los periodistas.



Monago ha acudido al Congreso Provincial de Nuevas Generaciones del PP, al que no han asistido ninguno de los tres políticos populares llamados a declarar como investigados por un supuesto caso de corrupción con un millonario contrato municipal.



El presidente regional del PP ha señalado que "una cosa es el expediente informativo y otra sería el siguiente paso, si se produce, hay que tener respeto a las decisiones judiciales, la apertura de juicio oral".

Medidas del comité

"Y ahí también es el Comité de Derechos y Garantías del PP el que tiene que tomar las medidas que estime pertinente", ha apuntado.

Ello será después del próximo 27 de noviembre, fecha en que tienen que declarar el alcalde y los dos ediles, según ha señalado Monago.

Como presidente del partido, "me remito a lo que decida el Comité", que es un órgano autónomo y que actúa con total libertad.



Monago ha dejado claro que creen en la presunción de inocencia, como han hecho con políticos de otros partidos que también tienen la condición de investigados.



"He sido muy respetuoso con otros casos del Partido Socialista, incluso con condenas que han terminado en la cárcel", ha apuntado.



Por ello, ha pedido que también se trate con respeto el caso del alcalde de Almendralejo, "aunque antes de llamarle a declarar, ya se le estaba pidiendo la dimisión desde el Partido Socialista".



Monago ha reconocido que este tipo de informaciones, en referencia a la citación judicial, son "siempre negativas", no sólo para el Partido Popular, sino también para la política.



"Entre otras cosas, porque hay un deporte en España que es anticipar la condena social y la condena pública"