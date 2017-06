Atanasio Naranjo, Tany Nature, ‘Empresario Extremeño’ del año

El Periódico Extremadura ha respaldado el compromiso del empresariado de esta región con el desarrollo económico y la creación de empleo, con la entrega de los premios "Empresario Extremeño 2017", galardones dirigidos a subrayar y reconocer la labor diaria de empresas y profesionales.



Los premios, que alcanzan su vigésima segunda edición, fueron entregados el miércoles en el Palacio de Congresos de Cáceres, ante alrededor de 400 personas, la mayoría de ellas relacionadas con el mundo empresarial y la administración pública, tanto regional como provincial y local.



El presidente del grupo empresarial Tany Nature, Atanasio Naranjo, ha sido elegido "Empresario Extremeño" del año. Con una facturación cercana a los 50 millones de euros al año, la mercantil, que llega a dar empleo a unas 2.800 personas, ha llevado las frutas extremeñas de hueso a todos los continentes.



El galardón ha sido entregado por el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, una de las numerosas personalidades que se han dado cita en la gala, además de la titular de la Asamblea, Blanca Martín, así como miembros del Consejo de Gobierno y representantes del ámbito de los partidos políticos, de la esfera sindical y de numerosos sectores productivos.



En su intervención, Fernández Vara ha dicho que la pasión, constancia, generosidad, esfuerzo, sacrificio y trabajo son los nexos comunes de todos los premiados.



"No somos una región bendecida por los dioses -en alusión a quienes deciden que las inversiones vayan a otras comunidades- pero hemos sabido reinventarnos", ha señalado.



Además, ha insistido en la necesidad de trabajar y adoptar decisiones para combatir el cambio climático, y ha señalado que el aumento de las temperaturas es un ejemplo de ese cambio.



Durante la velada también han sido desvelados los nombres de los galardonados con los nueve premios restantes.



Al inicio de la misma, el director del diario, Antonio Cid, tras desgranar los distintos parámetros económicos y laborales de la región, ha incidido en el alta tasa de paro y en los peligros de la despoblación.



Ha recordado que la próxima semana tendrá lugar el Debate del Estado de la Regiónn, del que cada formación política saldrá con su particular foto y análisis frente a una sociedad que reclama una imagen conjunta y de unidad para hacer frente a los problemas y retos.



Asimismo, ha calificado de escandaloso que Extremadura no tenga un tren moderno

Agradecimiento a las mujeres

Por su parte, Atanasio Naranjo, en su discurso, entrecortado por la emoción y las lágrimas, ha tenido palabras de recuerdo y agradecimiento a las mujeres que han formado y forman parte de la empresa, desde las que iniciaron la singladura empresarial hasta las más de mil mujeres que trabajan actualmente.



"Me quito el sombrero ante la mujer trabajadora y rural".



La empresaria Rocío Pérez Sierra ha recogido el premio "Mujer Emprendedora", y otra mujer, Marta Alberni, ha recibido el premio "Joven Promesa", pues, tras obtener la mejor nota de la UEx y lograr un máster en Banca y Finanzas, trabaja actualmente en Analistas Financieros Internacionales.



A ellas se suma María Lemus, quien junto a Víctor Alonso son los titulares de la marca de moda "María Ke Fisherman". Sus diseños, de la mano de grandes artistas internacionales, han situado el nombre de Extremadura en todo el mundo. Ambos han recogido el premio "Promoción de Extremadura".



Los galardones "Empresa Agroalimentaria" y "Pyme" han recaído, respectivamente, en Cárnicas Dibe, que comercializa carnes de caza; e Interlun, especializada en la gestión de residuos tóxicos y peligrosos.



Dos empresas de la automoción, "Grupo García Moya" y "Grupo Maven e Hijos" han logrado los premios "Trayectoria empresarial" y "Empresa Familiar", mientras que el galardón "Comercio" ha sido para Muebles Periáñez, referente de este sector en la región.



El Premio Especial "El Periódico Extremadura" ha sido otorgado a la asociación Divertea, dedicada a la atención de niños con trastorno del espectro autista.



El Periódico Extremadura organiza desde hace 22 años estos galardones, patrocinados por Telefónica, cuya gala de entrega ha estado amenizada este año por el grupo Acetre.