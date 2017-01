Ayuntamiento de Badajoz prescinde de cinco trabajadoras sociales y una psicóloga de violencia de género

El sindicato CCOO ha reprochado que el Ayuntamiento de Badajoz no renueve el contrato de cinco trabajadoras sociales y una psicóloga de atención a mujeres víctimas de la violencia machista. En un comunicado el sindicato lamenta que el Consistorio "abandone a cientos de familias" que eran atendidas socialmente por estos trabajadores sociales en los barrios de mayor exclusión social, como Colorines y Suerte de Saavedra.

El escenario de crisis socio-económica que arrastramos desde el año 2007, ha provocado una situación de “colapso total” en los Servicios Sociales de la Ciudad de Badajoz, con el agravante de la puesta en marcha de la Ley de Renta Básica de Inserción que ha provocado además el inicio de miles de intervenciones sociales a familias desde el IMSS, afectadas por la nueva situación socio-laboral, explica detalladamente ese sindicato.

La escasa plantilla de trabajadores y trabajadoras Sociales del Ayuntamiento de Badajoz y sus 8 pedanías desde la década de los años 80, ha sido “totalmente insuficiente” para abordar la situación de crisis que venimos padeciendo desde el año 2007, no pudiendo abordar la nueva demanda, ni en número, ni en intensidad de la intervención a garantizar, a una población de más de 150.000 habitantes (desahucios, situaciones de abandono, malos tratos, informes de fiscalía, mujeres víctima de violencia de género, dependencia, discapacidad, adopciones, carencia de ingresos etc.).

A pesar de ello, el Ayuntamiento de Badajoz ha mantenido todos estos años el mismo número de Trabajadores Sociales en Atención Social Básica (13) a pesar de la difícil situación económica y social por la que han atravesado y atraviesan centenares de familias en la ciudad, lo que ha aumentando el riesgo de exclusión social y el grave deterioro de las barriadas en nuestro municipio.

En el año 2014 y 2015 la situación en los Servicios Sociales Municipales “era ya insostenible”, las citas para la primera entrevista con el o la Trabajadora Social ( en similitud al sistema sanitario sería la cita con el médico/a de familia) llevaban una espera de meses. Los profesionales no podían gestionar no solo la Renta Básica y otros recursos sujetos ya a plazos legalmente establecidos, sino que no han podido realizar las intervenciones profesionales de prevención, intervención y acompañamiento social esenciales. Intervenciones que son la esencia de su trabajo y la única vía existente para mejorar la situación de las familias, y no dedicar todo el tiempo a la gestión de ayudas económicas como parche de situaciones graves y con necesidades de intervenciones profesionales mantenidas en el tiempo.

Horas extras

El Ayuntamiento apostó por “sangrar” a la plantilla con cumplimiento de horas extraordinarias en períodos continuos, mirar para otro lado eludiendo cualquier responsabilidad suya o del Gobierno Regional, y a partir del año 2015, y coincidiendo con el cambio de Gobierno en la Junta de Extremadura, responsabilizar a la Junta de Extremadura de la imposibilidad de la gestión e intervención social por falta de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, sigue CCOO en su comunicado-denuncia.

En abril de 2015 con la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de Extremadura se consigue establecer por 1 vez y por Ley en la Región, la ratio de 1 Trabajador Social por cada 3.000 habitantes en Atención Social Básica, para ello la Junta de Extremadura amplia el convenio de financiación en el Ayuntamiento de Badajoz de 13 plazas a 18. La Junta de Extremadura tiene responsabilidad en la gestión y garantía de los Servicios Sociales ( Estatuto de Autonomía y Ley de Servicios Sociales), pero en el caso de los Ayuntamientos mayores de 20. 000 habitantes se establece este servicio como de competencia propia a garantizar desde el Municipio.

"Falta de compromiso"

Ya denunció el sindicato en los presupuestos municipales de 2016 la falta de compromiso social con la ciudad, invirtiendo tan solo 4 millones de euros en políticas sociales de los 102, lo que supone tan solo un total del 3,9 % del presupuesto municipal, totalmente insuficiente, y que no cumple con la responsabilidad encomendada por el número de habitantes del Municipio.

El Ayuntamiento de Badajoz procede a la ampliación de 5 Trabajadores/Sociales de octubre a Diciembre de 2016 por convenio, apareciendo en los medios de comunicación su compromiso con la ciudadanía al ampliar a 18 los Trabajadores y Trabajadoras Sociales que atenderán los Servicios Sociales en la Ciudad a partir de esa fecha.

El equipo técnico realiza una “encomiable labor” para la distribución de las citas consiguiendo rebajar el tiempo de espera a un mínimo de días, demarcación de las zonas a atender por los nuevos Trabajadores y Trabajadoras Sociales, intercambió de expedientes y coordinación entre los titulares de los SIVOS y los nuevos profesionales, las familias han sido acogidas por la nueva plantilla que debe realizar la recepción de las mismas e iniciado el tratamiento social y los expedientes, con una clara mejora en la atención social.

Cambio de planes

El ayuntamiento ha informado después de la reunión mantenida el 23 de diciembre con la Interventora, que paraliza y suspende la atención de los 5 Servicios Sociales Básicos de ampliación a pesar de recibir la notificación desde la Junta de Extremadura del mantenimiento de los 18 puestos de Trabajadores y Trabajadoras Sociales. Si bien para las anualidades se tiene que proceder a la aprobación de los presupuestos, y no por ello se cierran los servicios, “¿ cómo es posible que el resto de municipios mantiene los convenios con las ampliaciones aprobadas y ejecutadas y el Ayuntamiento de Badajoz no?”. Así mismo también queda suspendido el punto de atención psicológica de Víctimas de Violencia de Género en la Ciudad de Badajoz por el mismo motivo.

En resumen, “el Ayuntamiento de Badajoz abandona sin ningún tipo de titubeos a cientos de familias que estaban siendo atendidas socialmente por estos Trabajadores y Trabajadoras Sociales en los barrios de mayor exclusión social ( Colorines, Suerte de Saavedra y en las zonas de mayor demanda y exclusión de la MDG), así como a decenas de mujeres Víctimas de Violencia de Género que han iniciado y confiado su futuro en el apoyo y tratamiento terapéutico necesario para mantener sus vidas e iniciar un nuevo proyecto vital. ¿ Se atreverá el Ayuntamiento a convocar nuevas concentraciones en la puerta de palacio municipal por la próxima víctima de violencia de género y a realizar manifestaciones públicas sobre su compromiso en materia de atención social, como realizó este verano con la ampliación de 18 Trabajadores Sociales para atender a la ciudad?”.

Si lo hace además “estará mostrando una doble moralidad ante su ciudadanía”.

“No nos queda ninguna duda”, termina la protesta por escrito de CCOO, “que el Ayuntamiento de Badajoz y especialmente sus responsables políticos están ocupados y ocupadas en otras cuestiones y en otros intereses, muy alejados del compromiso en materia de política social que presentaron en su campaña política. Solo trabajando desde la colaboración política hay posibilidades de ofrecer políticas sociales responsables y eficaces, mientras los más vulnerables seguirán siendo moneda de cambio sin ningún tipo de escrúpulos”.