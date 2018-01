El Consejo Escolar ratifica que las pruebas de las oposiciones de Educación sean eliminatorias

El Consejo Escolar del Estado ha ratificado que el próximo reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes fije que las pruebas de las oposiciones sean eliminatorias y se aprueben con una puntuación igual o superior a 5 puntos.

Extremadura ofertará 1.200 plazas en las oposiciones de Secundaria de 2018. Las plazas serán de docentes de Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, maestros de talleres, conservatorios y escuelas oficiales de idiomas. La convocatoria permitiría bajar la tasa de interinidad hasta el 16,5 por ciento (ahora está en el 32,7 por ciento).



El máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa avala así la propuesta del Ministerio de Educación y rechaza las peticiones de los principales sindicatos de docentes -CCOO, CSIF, STES y UGT-, que reclamaban que las pruebas no fueran eliminatorias después de años sin oposiciones y dado el alto número de interinos.

Rechazadas todas las enmiendas

El Consejo Escolar del Estado no ha respaldado ninguna de las enmiendas presentadas para que las pruebas no fueran eliminatorias y su dictamen al proyecto de real decreto sobre este tema apoyará al texto propuesto por Educación.



STES, CCOO, UGT y CSIF pedían que las pruebas no fueran eliminatorias, que la experiencia se valorara hasta el máximo legal posible e incluso se fijara una disposición transitoria para establecer "un sistema de ingreso diferenciado" para reservar plazas para el profesorado interino que ha ejercido en el sistema público de enseñanza y otra reserva de plazas para los aspirantes en turno libre.



El pasado 20 de diciembre, tras una Conferencia Sectorial sobre este asunto, Educación informó de que el real decreto que aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes saldrá adelante a mediados de febrero.