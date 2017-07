Extrefor denuncia que la empresa forestal extremeña se desangra poco a poco

El presidente de la Asociación Extremeña de Empresas y obras de Servicios forestales y Medioambientales (Extrefor), Pedro Habela, ha denunciado que la empresa forestal extremeña "se está desangrando poco a poco" y reivindicado mayor inversión por parte de las administraciones.

Habela ha realizado estas declaraciones en la tercera edición de la feria forestal ibérica Iber-Foresta, promovida por Extrefor y que se desarrolla hasta este viernes en Plasencia.



El máximo responsable de Extrefor ha subrayado que en materia de prevención de incendios la región está "muy mal, ya que se ha dejado a atender los campos y montes durante el invierno, que es cuando hay que trabajarlo, y todo por las políticas de restricciones que tenemos y la falta de inversión en los montes".



A su juicio, esta situación ha provocado que Extremadura "esté sometida a padecer lo mismo que ha ocurrido hace pocos días en Portugal y ahora mismo en el entorno de Doñana".



"En Extremadura no estamos mejor que nadie y si tenemos en cuenta cómo es nuestro territorio, estamos mal", ha reiterado.



Para el presidente de Extrefor, la principal demanda del sector forestal es la inversión.



Así, ha subrayado que desde hace tres años "existe una política restrictiva en lo económico que ha propiciado que la Administración ha dejado de atender lo que siempre hacía".



En este sentido, ha asegurado que la empresa forestal extremeña "se está desangrando poco a poco, y no sólo porque no trabajamos en invierno".

No solo incendios

Habela ha subrayado que la inversión no tiene que llegar solo para atender "las posibles notoriedades que podrían causar incendios".



"Además hay que hacer plantaciones, regeneraciones de terrenos y cambios de especies", ha expuesto.



Por último, ha advertido de que el terreno forestal privado, que supone el 15 % en Extremadura, también acusa la escasez de inversión, lo que ha provocado que los particulares "realicen labores mínimas".

Bioeconomía forestal



Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García señaló que dentro de la estrategia Extremadura 2030 se incluye una de bioeconomía forestal, con la que pretende aplicar los avances tecnológicos e innovadores de otras áreas para mejorar la competitividad del sector forestal regional.



Se está "ante un cambio climático con unos efectos adversos, que ya no son una amenaza, sino que ya conviven con nosotros".



Por ello, a su juicio, en una comunidad como Extremadura, "estamos obligados a hacer frente a este desafío desde la humildad, desde lo local para que las emisiones de gases de efecto invernadero se frenen y, a ser posible, que disminuyan antes de que podamos llegar a ese punto de no retorno del que hablan los científicos".



Begoña García ha destacado que en Extremadura se ha impulsado la estrategia de Economía Verde y Circular frente a uno de los mayores "desafíos" del planeta.