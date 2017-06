UCE recuerda que los derechos de los consumidores son los mismos en las rebajas

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha recordado que durante el período de rebajas de verano, que arrancan este sábado, lo único que baja es el precio de los bienes y servicios. Pero nunca la calidad y "mucho menos los derechos de los consumidores, que son los mismos que el resto del año".



Lali Bermejo, técnico de la UCE, explica que en el período de rebajas los comerciantes tienen que señalar el precio antiguo junto al rebajado, o el tanto por ciento de descuento, y poner a la venta artículos de temporada.



Puede haber comerciantes que no acepten las tarjetas de crédito porque dentro de su política comercial no están obligados. Si es así tienen que "quitar cualquier tipo de publicidad que pueda inducir a error al consumidor".

Los establecimientos, a no ser que el producto esté defectuoso, no están obligados a aceptar ni cambios ni devoluciones. "Lo hacen porque realmente quieren darle esa opción al cliente", pero deben también quitar cualquier referencia que induzca a error.

Dos años de garantía

Todos los bienes de consumo tienen dos años de garantía por ley, por lo que el cliente debe guardar el tique o factura, que es la garantía de la relación contractual, para poder hacer un cambio.

Cuando se hace una devolución y se aporta un 'vale', el establecimiento no puede decir que "en rebajas no se aceptan los vales", ya que el dinero no caduca. Se tiene que aceptar independientemente del tipo de venta que se esté realizando en el establecimiento.