Veinticinco municipios pacenses solicitan 7 millones del Fondo de Anticipos

Un total de 25 municipios pacenses han solicitado partidas, por valor global de más de 7 millones de euros, dentro de la tercera convocatoria del Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables de la Diputación Provincial de Badajoz, principalmente para inversiones y para necesidades transitorias de tesorería.

Este fondo permite a los municipios obtener financiación a coste cero y sin afrontar los gastos que supondría acudir a una entidad financiera.

De los 10,45 millones puestos a disposición de los municipios en esta convocatoria, se han solicitado 7,82 millones y se han concedido finalmente 7,52 millones, según ha explicado el diputado provincial Manuel Borrego.

En su opinión, no se ha solicitado el total de la inversión puesta a disposición porque "seguramente" algún municipio no ha dado el paso al no cumplir alguno de los requisitos exigidos: tener aprobados el presupuesto de 2017 y la liquidación de 2016, y disponer de la capacidad de deuda marcada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Además, se entiende que muchos municipios han visto satisfechas sus capacidades de financiación gracias a las tres convocatorias que ya se han llevado a cabo.

En concreto, en la tercera convocatoria se han solicitado un total de 65.000 euros para financiar préstamos demandados, 4,1 millones para la financiación de inversiones, 983.253 euros para refinanciación y 2,6 millones para atender necesidades transitorias de tesorería.



800.000 Montijo

Las cantidades otorgadas dentro de esta tercera convocatoria oscilarán entre los 800.000 euros destinados a Montijo, Talavera la Real y Valverde de Leganés a los 11.000 que irán a Casas de Reina (Badajoz).

Las partidas facilitadas, ha precisado, financiarán 27 proyectos de los citados 25 municipios y este fondo permitirá a las localidades un ahorro de dos millones de euros por estos conceptos.

La tercera convocatoria del fondo se publicó el pasado 23 de marzo y el plazo de presentación finalizó el 31 de mayo.

Las dos convocatorias anteriores de este fondo, llevadas a cabo en 2016, contemplaron más de 18 millones de euros, cantidad que se otorgó casi en un cien por ciento.