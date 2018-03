200 jubilados unidos en Mérida al grito de “Nos roban la pensión”

Alrededor de 200 pensionistas venidos de todos los puntos de Extremadura se han concentrado este jueves a las puertas en la Plaza de España de Mérida en defensa de unas pensiones dignas.

La lluvia ha dado una tregua justo en el momento de la protesta, en la que han entonado cánticos al grito de “Rajoy, ladrón nos roba la pensión”.

Uno de los manifestantes, en la protesta / JCD

Los manifestantes, arropados por los sindicatos UGT y CCOO, han mostrado su descontento por la ‘mísera’ subida del 0,25 por ciento en sus prestaciones. Los jubilados extremeños, con la pensión más baja del país, denuncian que “cada día son más pobres” con el encarecimiento de los productos básicos.

Vista aérea de la protesta, desde el balcón del ayuntamiento / JCD

Reclaman una revalorización acorde al menos con el IPC. “No es posible que las personas que han sustentado la economía de los hogares durante la crisis económica tengan ahora que soportar la pérdida de poder adquisitivo”, señala María José Ladera, de UGT Extremadura.

Entre las asistentes estaba Juani, de 62 años, que recibe una pequeña pensión de viudedad y que prefiere no desvelar la cantidad que recibe. “Tenemos que ayudar a los hijos, que no tienen. Unos parados, otros divorciados que regresan a casa... y las cuentas no salen”.

Decenas de pensionistas llegados de toda la geografía extremeña se han concentrado en Mérida / JCD

Explica que el incremento tiene que ser mayor “para que podamos ayudar a nuestros hijos”. “Evidentemente cada vez me siento más obre. Como te descuides no llegas a final de mes”.

Aviso al Gobierno

Los sindicatos han lanzado al Gobierno un ‘aviso a navegantes’: Señala que las movilizaciones van a seguir hasta que haya una respuesta.

La secretaria general de Pensionistas y Personas Jubiladas de CCOO en Extremadura, María José Expósito, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "se siente bien sentado" a negociar este asunto, porque "de lo contrario, las movilizaciones irán creciendo y no descartamos hacer acciones más contundentes".