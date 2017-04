La negociación del ERE de Ibercaja continúa sin avance, según los sindicatos

Ibercaja ha planteado este mes de marzo un ERE que conllevaría la salida de 686 trabajadores --532 de la red de oficinas y 154 de los servicios centrales y de apoyo a la red-- y el c ierre de 160 oficinas --55 en la Dirección Territorial de Aragón, 15 en Castilla y León, 30 en La Rioja-Guadalajara, 16 en Arco Mediterráneo, 32 en Extremadura y 12 en Madrid--.

"La reunión fue breve, simplemente se ha iniciado el periodo de consultas para el ERE, alegando causas económicas, organizativas y productivas, y se nos ha entregado documentación, pero no se ha hecho propuesta alguna", ha relatado, en declaraciones la representante de UGT en Ibercaja, Victoria Camarena.

Ha explicado que no se ha producido ningún cambio en la propuesta de la empresa de personas afectadas y cierres de oficinas. "A nuestro modo de entender es un ERE traumático, no se han justificado las causas y, al no hacerse, no podemos entrar en la proporcionalidad de las medidas".

El representante de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Ibercaja, Miguel Ángel Villalba, ha explicado que la empresa se ha limitado a entregar la información que exige la ley.

"Mantienen su base inicial, 686 despidos, pero admiten que sea voluntario, como CC.OO. venimos reclamando desde un primer momento, aunque, si no se cubre con voluntarios, lo harán con forzosos, bajo los criterios que nos han transmitido", ha apuntado.

Villalba ha incidido en que la empresa no habla de condiciones ni concreta "nada más" de lo expresado al inicio del proceso. "Nos mantenemos en nuestra postura de que no se justifica un solo despido".

Próxima

La siguiente reunión será este miércoles 19 de abril. Victoria Camarena (UGT) ha evidenciado su discrepancia con el calendario propuesto por la empresa.

Ha aclarado que el periodo formal de consultas del ERE es de 30 días naturales, y se ha iniciado antes de las vacaciones de Semana Santa, lo que limita la negociación: "No por la disponibilidad de los delegados de UGT, que la tenemos absoluta, pero la intervención de los asesores, en periodo de vacaciones, viene limitada".