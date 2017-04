Unas 1.500 personas se manifestaron y cortan la N-430 para reclamar autovía y trazado norte

Unas 1.500 vecinos extremeños y castellano-manchegos, según la organización, se han manifestado este miércoles en la carretera N-430, a la altura de Santa Amalia (Badajoz), donde han cortado el tráfico durante más de una hora, para reclamar el arreglo de esta infraestructura y su conversión en la autovía A-43 con un trazado norte.



Esta acción ha sido convocada por la Plataforma N-430, de la que forman parte tanto municipios extremeños como castellanomanchegos y se suma a la llevada a cabo el pasado 15 de febrero en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).



La protesta, que cuenta demás con el respaldo de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APYME), sindicatos y la Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas (ADEVAG), se ha iniciado en la puerta del Ayuntamiento de Santa Amalia para avanzar por la EX-206 hasta citada carretera.



El corte de más de una hora ha provocado que una gran la cola de vehículos pesados y turismos se extendiera hasta mucho más allá del término municipal.



Durante el acto, la alcaldesa de Santa Amalia, María del Carmen Barroso, ha pedido un minuto de silencio por las víctimas que la carretera ha dejado en los últimos años y se ha referido además a la necesidad de una vía de alta capacidad en zonas como las Vegas Altas del Guadiana, motor económico de toda una provincia.



Por su parte, Venancio Rincón, alcalde de Puebla de Don Rodrigo, ha recordado el “lamentable” estado de la carretera en la zona que va de Villarta de los Montes (Badajoz) a Piedrabuena (Ciudad Real), que son los kilómetros sin duda más peligrosos de la N-430.



Es un trayecto que deben recorrer a diario todos los niños que asisten a institutos de la zona y en los que en los últimos 10 años han fallecido más de 40 personas.



Ha recordado también que no importan los signos políticos en una iniciativa como esta y que alcaldes, vecinos, asociaciones y colectivos adheridos seguirán unidos hasta conseguir sus objetivos.



Por su parte Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque, ha agradecido a conductores y trabajadores su paciencia y apoyo durante el corte de la carretera y ha añadido que los políticos no pueden quedarse en los despachos cuando ciudadanos y alcaldes de 51 municipios están en la calle para que se escuchen unas peticiones justas, necesarias y de sentido común



La manifestación ha tenido una duración aproximada de dos horas y, desde la plataforma, aseguran que no será la última acción mientras no se tomen medidas urgentes para el arreglo de los puntos más conflictivos y se avance en el desdoblamiento de la nacional en la futura autovía.

No hablar del trazado todavía

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho al respecto que "no es bueno abrir debates" sobre lo que "no está presupuestado" ni "pensado hacer".



A preguntas de los medios sobre esta carretera, ha manifestado que "cuando se tenga voluntad de hacerla", quien "es responsable, el Ministerio, decidirá los correspondientes trazados", y él será “el primero en pronunciarse”.



Le parece "legítimo" que cada alcalde pueda defender lo que estime oportuno pero ha insistido en que no va a "abrir un debate en este momento cuando nadie ha dicho que haya ni un duro para ningún tipo de inversión sobre la que se está discutiendo en teoría".