Los salarios en la construcción subirán casi un 2% en la provincia de Cáceres

Los sindicatos y la patronal del sector de la construcción en la provincia de Cáceres han rubricado un incremento salarial del 1,9% para este año que se aplicará a todos los conceptos reflejados en el convenio colectivo. Tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero, según informa UGT de Extremadura.



El acuerdo, trasladado también al calendario laboral para el próximo año, refleja una reducción de la jornada "en cómputo anual", ha explicado el sindicato. La central sindical ha destacado que se ha constituido la constitución de la Comisión Negociadora de un nuevo convenio provincial para adaptar el articulado al texto del convenio estatal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de septiembre.

¿Qué pasa con los falsos autónomos?

Este acuerdo será de aplicación a 6.333 trabajadores de la provincia. Han destacado que existen otros 3.939 autónomos a los que no se aplica ni el incremento salarial pactado ni el propio texto del convenio, "lo que apunta al grado de precarización del sector". A su juicio "son falsos autónomos que debería prestar servicios por cuenta ajena".



El sector de la construcción es muy importante para la economía de la región, ya que se trata de una actividad que genera empleo de forma muy rápida y que actúa a la vez como "catalizador" de otros sectores y aporta también empleos indirectos. A pesar de la eventual recuperación del sector tras la crisis en otras comunidades autónomas, agrega, "este balón de oxígeno no está llegando a Extremadura" ya que no hay datos positivos y se mantiene la actividad "gracias a las pequeñas obras".



El stock de viviendas existentes se reducen de una forma paulatina, el precio de la vivienda en Extremadura tiende a estabilizarse, reflejando incluso un pequeño incremento interanual del 0,5%" pero, según UGT, "el escaso poder adquisitivo de los extremeños impide reactivar el sector".