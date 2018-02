La empresa minera de Almoharín trabaja en el estudio de impacto ambiental

La empresa interesada en la reapertura de la mina La Parrilla de Almoharín (Cáceres) ha trasmitido a la Junta de Extremadura que trabaja ya en el estudio de impacto ambiental, para presentar posteriormente la solicitud de explotación.



Así lo ha explicado hoy a preguntas de los medios el consejero extremeño de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, quien ha afirmado que la empresa tiene la decisión tomada pero no ha presentado aún la solicitud y, por tanto, "no ha empezado a correr el tiempo".



A este respecto, ha recordado que como toda explotación minera, se trata de un trámite administrativo "complejo", pues al minero se suma el medioambiental.



En este sentido, ha recordado que podrían pasar hasta dos años mientras se realizan todas las tramitaciones, pues a diferencia de otras muchas actividades económicas, la minería y la energía son sectores "muy regulados" que exigen una evaluación de impacto previa a la autorización.

Fotovoltaicas

Precisamente en relación al ámbito energético, y cuestionado por la solicitud a la Junta de Extremadura por parte del alcalde de Calzadilla de los Barros (Badajoz), Antonio Galván, de que no se paralice la instalación fotovoltaica prevista en el municipio, Navarro ha dicho que se reunirá con el primer edil el miércoles próximo.



En la reunión le explicará que el proyecto, por su tamaño, depende del Ministerio de Energía, y por tanto la Junta de Extremadura no lleva a cabo ninguna decisión administrativa en este ámbito, aunque está en contacto "permanente" con el Ejecutivo central, con la Delegación del Gobierno y con las empresas para que se pueda desarrollar lo antes posible.



Navarro ha transmitido a los promotores de los futuros proyectos fotovoltaicos y a los alcaldes que estos desarrollos son una "prioridad absoluta" por parte del Ejecutivo autonómico, y por tanto "aquí no hay color político".



También ha expresado que, y según la información trasladada por las empresas de los proyectos denominados "Calzadilla" y "Núñez de Balboa" (Usagre), éstas han llegado a un acuerdo en aras de que ambos salgan adelante, pues el nudo eléctrico de Bienvenida no les permitía evacuar toda la energía que inicialmente pretendían.