“En la huelga del 14D tuvimos que negociar en Madrid si se enterraba a los muertos”

Francisco Naranjo Llanos nació en Esparragalejo (Badajoz), se hizo ferroviario en una zona como la de Mérida muy ligada al ferrocarril, y con el tiempo ha ido ocupando lugares estratégicos en las direcciones nacionales y madrileñas de Comisiones Obreras. Desde Madrid ha sido testigo como él dice de la “intrahistoria” del sindicato desde sus comienzos durante el franquismo y actualmente, jubilado hace siete años, es director de la fundación Abogados de Atocha.

Este fin de semana vuelve a Extremadura, donde no deja de acudir con frecuencia –tiene casa en Mérida-, para presentar su tercer y fundamental libro, ‘Los carriles de la vida’, la historia reciente de Comisiones, nada menos que cuarenta años, “a través de una serie de personas, y de mi visión de lo que ocurrió”.

La presentación es el próximo martes 14 en el centro cultural municipal Alcazaba de Mérida y corre a cargo de la abogada, también extremeña (Badajoz) Cristina Almeida, que le ha escrito el prólogo. A Francisco Naranjo, ‘Paco’, le acompañarán Encarna Chacón, secretaria regional de CCOO, Ángel Calle (alcalde de Mérida 2007-2011) y Manuel Nicolás Taguas, otro extremeño (Villanueva de la Serena) que es el actual secretario general nacional del sindicato ferroviario de Comisiones.

Naranjo, que tiene ahora 71 años, estudió maestría industrial en Mérida pero con 18 años marchó a Madrid. Entró en Renfe en 1965 y en ella se jubiló en 2010. En el 75 ya le eligieron enlace sindical por la candidatura unitaria democrática para el sindicato vertical, y luego pasó diez años siendo secretario del comité intercentros nacional de Renfe y llevó la comunicación del sector ferroviario, por lo que ha estado muy unido siempre al mundo del periodismo.

‘La comunicación sociolaboral’ y ‘Desde el gueto’ fueron sus dos primeros libros, completados ahora con ‘Los carriles de la vida’. Es máster en relaciones humanas, colabora con la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense (Madrid) y es como se ha dicho director de la fundación Abogados de Atocha dependiente de CCOO.

-¿Qué contiene este libro que ahora presenta?

-Tiene un componente personal pero sobre todo vivencias, anécdotas y la intrahistoria del sindicato, a través de una serie de personas en las que doy mi visión. Como dijo Unamuno la Historia con mayúsculas son las grandes olas del océano, las portadas de los periódicos, y luego está la intrahistoria, lo que ocurre día a día. Todas son historias positivas, si tuviera que escribir las negativas serían varios tomos

-Por ejemplo

-Todo el mundo recuerda la huelga general del 14 de diciembre de 1988 que fue un éxito, pero yo tengo una anécdota al negociar desde CCOO los servicios mínimos en la Comunidad de Madrid, de ver qué se hacía con los muertos ese día, la gente que fallecía, y son un centenar. Había que enterrarlos claro, y así se acordó con los tanatorios. Por cierto ese día murió, pero me enteré después, la mujer de Rafael Alberti.

Personajes

Naranjo habla en su libro precisamente de Alberti, que hizo un cartel para el congreso de CCOO en Cádiz, y de cómo fueron las conversaciones previas con un hombre ya físicamente “hecho polvo”.

Francisco Naranjo con Marcelino Camacho

-Usted nunca ha dejado de preocuparse, escribir, y movilizarse por el ferrocarril en Extremadura

-Yo me había ido con 18 años aunque volví para hacer la mili, pero cuando me acerqué bastante otra vez a mi tierra fue cuando ganó el PSOE en España, en 1982, y decidió cerrar varias líneas de tren, la región fue una de las más perjudicadas, y en especial cerró la Ruta de la Plata, y creamos aquí una coordinadora en defensa del ferrocarril.

No me he ido nunca de Extremadura, la cabeza la he tenido en Madrid pero el corazón en Extremadura, tengo casa aquí y vuelvo con frecuencia, y lo que pretendo con este libro es dar a conocer la intrahistoria sindical, y cuestiones que no se conocen para que la gente reflexione y se sepa además el trabajo que hicieron muchas personas

-Dirige ahora la fundación Abogados de Atocha

-Mi relación con ese suceso es que CCOO siempre recordaba a los mártires de la libertad, los que ayudaron a recuperar la España libre, hacíamos un homenaje anual y como responsable de los actos me fui acercando a los vivos, conocí a los cuatro supervivientes, ahora ya solo queda uno, el presidente es Alejandro Ruiz Huertas, profesor de Universidad en Córdoba.

-El día 18 Extremadura está convocada a una gran concentración en Madrid por un buen servicio ferroviario. Por otro lado está el debate en general sobre el AVE en España frente al tren convencional y social.

-Una vez puestos en marcha los AVE no se puede dar marcha atrás, de acuerdo y defiendo que hay que potenciar el tren convencional, pero no hay que descartar el AVE Madrid-Lisboa por Extremadura, una inversión que tiene más lógica que algunos otros AVE que están ya hechos; el Madrid-Badajoz tarde mucho o poco se tendrá que hacer

La ventaja de esta movilización de ahora –los argumentos que escribí en un artículo en 1984 siguen vigentes- es que entonces éramos cuatro los que nos movíamos por el ferrocarril, ahora es un clamor social, esto va a tener más repercusiones que las manifestaciones que hacíamos en Cáceres, Badajoz, Plasencia, Hervás, Salamanza, Zamora… Va a ser un éxito porque el problema ha llegado más a la sociedad que lo que llegábamos entonces.