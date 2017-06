La plaza de Mérida está “secuestrada” por la obra de los kioscos, reprocha PP

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida ha lamentado que la Plaza de España de la ciudad se encuentre "secuestrada" para el uso y disfrute de los ciudadanos y para todos aquellos que en próximos días se acerquen a la capital extremeña a disfrutar del Festival de Teatro Clásico.



El portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Fernando Molina, ha recordado que se cumplen cinco meses desde la adjudicación definitiva de los nuevos kioscos de la Plaza España, para cuya ejecución el pliego establecía un plazo máximo de cuatro meses.



Un "retraso" sobre el que el equipo de Gobierno socialista encabezado por Antonio Rodríguez Osuna "no ha dado ninguna explicación", además de aportar "varias fechas de finalización, ninguna cumplida, sin que se sepa a día de hoy si la Plaza de España es un parking de superficie o cualquier otra cosa".



Molina sostiene que la plaza se encuentra "secuestrada" para los ciudadanos y ha recordado que el desarrollo de las obras de los kioscos ha coincidido con el Carnaval, la Semana Santa, la festividad Emérita Lúdica y recientemente con el Corpus.



"Y la verdad es que a lo largo de este tiempo de demora se ha cambiado el uso de este espacio y se ha convertido en un gran aparcamiento público, o por el contrario se incumplen todas las ordenanzas municipales, esas que el resto de ciudadanos tenemos que cumplir".

Coches particulares

A este respecto, ha asegurado que no son solo coches de carga y descarga los que ocupan la plaza, "sino vehículos de carácter particular, todo gracias a un vallado que se quita y pone al antojo".

Para el Grupo Municipal Popular, esto es una "imagen propia de otros tiempos" y no de una gran ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde sus vecinos y los miles de turistas "están acostumbrados a otra forma de gobernar, otra forma de hacer las cosas".



En opinión de Molina, la credibilidad política del alcalde está "cuestionada" por los ciudadanos, pues "no se cumple con lo firmado, no se justifican ni explican los motivos de estos retrasos ni se da una fecha definitiva para la culminación de las obras".



Y mientras tanto, ha añadido, los ciudadanos siguen "perplejos" ante "las obras faraónicas de unos kioscos que a nadie gusta" y que "solo decidió un comité de expertos, curiosamente ninguno de Mérida".



Por todo ello, el edil popular ha pedido explicaciones a Osuna por estas obras que mantienen "secuestrada una plaza que es el punto neurálgico de la ciudad y lugar de encuentro y esparcimiento de los emeritenses".