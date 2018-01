La partida municipal de Badajoz para cooperación al desarrollo, estancada

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que no hayan salido adelante ninguna de las propuestas planteadas por la formación durante el último Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, fruto de la "nula ambición" del equipo de gobierno local en este ámbito.



Según ha explicado el PSOE local en una nota, "PP y Cs se opusieron a aumentar la partida" para este ámbito "estancada desde hace años, y se negaron a anticipar el pago a ONGDs, como hacen otras administraciones, o a aumentar los gastos indirectos un 10% para la gestión de proyectos".



El Grupo Socialista ha lamentado especialmente que no se aumente la cuantía en este ámbito, "estancada" desde hace años en 130.000 euros.



Para los socialistas, la "subida teórica de fondos" que propusieron PP y Cs para Cooperación al Desarrollo no ofrece garantías de que se lleve a cabo y es insuficiente e inconcreta, pues irá en función de los próximos presupuestos municipales (sin fecha) y en relación a los fondos del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).



De tal manera que a día de hoy dicha partida "no sube ni un euro con el cambio de año".

Pago anticipado

Por otra parte, la edil socialista Montserrat Rincón "sugirió sin éxito que se modificara el pago anticipado del 100% a las entidades, cambiando la ordenanza general de subvenciones para que se pudiera contemplar dicho procedimiento administrativo en la normativa municipal".



El PSOE ha celebrado no obstante que "al menos" saliera adelante la creación de una mesa de trabajo para abordar las distintas cuestiones relacionadas con la Cooperación al Desarrollo y, más concretamente para estudiar la posibilidad de incorporar la compra pública ética en el Ayuntamiento.



Sin embargo, los socialistas esperan que "no sea como las anteriores mesas de trabajo, que aún no se han convocado", como por ejemplo la aprobada hace un año para cambiar las normas de organización y funcionamiento del Consejo Municipal, que datan del año 2001.



Por último, según Rincón, la convocatoria de este Consejo de Cooperación al Desarrollo no ha llegado a todas las entidades que lo componen, por lo que espera que en 2018 "no vuelva a ocurrir", pues "supone un gran agravio comparativo" y es "un síntoma de dejadez municipal propio de un equipo de gobierno en decadencia".